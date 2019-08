vor 36 Min.

Das Eiscafé „Il Gelato“ bleibt geschlossen

Das beliebte Eiscafé „Il Gelato“ in Klosterlechfeld bleibt wohl länger geschlossen. Nun wird ein neuer Pächter gesucht.

Von Hieronymus Schneider

Seit fast zwei Wochen ist das Eiscafé am Ortseingang von Klosterlechfeld mit dem charakteristischen weißen Torbogen und der Aufschrift „Il Gelato“ mitten in der Eissaison geschlossen. Am Eingang von der Tannenstraße, die Untermeitingen von Klosterlechfeld trennt, hängt seitdem ein Zettel mit der Aufschrift „Heute wegen Krankheit geschlossen“.

Aus diesem „Heute“ wird ein noch nicht absehbarer Dauerzustand. Denn der bisherige Inhaber Ivan Sanfilippo sagte unserer Zeitung: „Wir machen hier nicht mehr auf“. Ein schwerer Krankheitsfall zwingt die Familie Sanfilippo zur Aufgabe des seit etwa sieben Jahren betriebenen beliebten Eiscafés. Ein Nachpächter wird derzeit gesucht.