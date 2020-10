Das Ende der Zettelwirtschaft

Plus Mit Postkarten sucht eine Familie nach einer geeigneten Immobilie in Bobingen. Früher hätte das vielleicht noch mit einem Abreiß-Zettel im Supermarkt funktioniert.

Wer erinnert sich nicht an die Zettel mit den Zotteln, auf denen Telefonnummern standen? Sie hingen am Supermarkt-Ausgang an der Pinnwand und boten Kunden alles an. Von der Drei-Zimmer-Wohnung mit Küche und Bad bis zur grünen Stoffsitzgruppe samt Fernseher, der Spielekonsole, den Hartschalenskischuhen, dem Hamsterstall oder den Winterreifen auf Stahlfelgen. Wer Interesse hatte, riss sich im Vorbeigehen eine Telefonnummer ab und verwahrte sie im Geldbeutel auf. Zu Hause kam der Zettel wieder zum Vorschein, und am Telefon ließ sich dann Kontakt aufnehmen.

Heute gibt es die Zettelwirtschaft kaum noch. Das mag daran liegen, dass nur noch wenige Supermärkte eine Pinnwand haben. Außerdem treffen sich Angebot und Nachfrage heute ganz woanders: entweder in der Tageszeitung oder im Internet. Wenigstens als Gedankenstütze haben die altmodischen Zettel (ohne Zotteln) aber noch nicht ausgedient. Ganz im Gegenteil.

Im Laufe eines Tages sammeln sich etliche Exemplare auf dem Schreibtisch an. Mal sind sie groß, mal klein. Mal ganz weiß, mal schon beschmiert. Problematisch wird's, wenn ein Kollege in einem anderen Zimmer plötzlich das Fenster aufreißt und ein Luftstoß alles durcheinanderwirbelt. Dann entsteht ein Chaos, in dem sich die eine oder andere Papier gewordene Erinnerung verliert. Leider.

