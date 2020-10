19:30 Uhr

Das Four Corners bringt Country-Musik und amerikanische Lebensart ins Lechfeld

Plus Seit 20 Jahren betreibt Marianne Theil das Four Corners in Untermeitingen. Wie sie das Lokal in eine Anlaufstelle für Stars der Country-Szene verwandelt hat.

Von Uwe Bolten

Statt Wolpertinger und Schützenscheibe zieren amerikanische Flaggen und Konzertplakate renommierter US-Künstler die geräumige Gaststube. Aus den Lautsprechern erklingt Country-Music statt bayerischer Blasmusik. Bourbon-Whiskeys verdrängen hinter der Theke Williams-Christ-Schnaps und Staudengeist.

Das ist die Welt von Marianne Theil. Seit 20 Jahren betreibt sie das Four Corners in Untermeitingen. Zum Lokal gehört auch eine kleine Music-Hall, in der regelmäßig deutsche und internationale Musiker auf der Bühne stehen.

Die Music Hall bietet ausreichend Platz für kleine bis mittlere Veranstaltungen. Bild: Uwe Bolten

"Nach meiner Zeit in einer Münchner Country-Gaststätte habe ich das Four Corners übernommen“, sagt Theil. Die Liebe zur Country-Music hat die gebürtige Murnauerin zu diesem Schritt bewegt. "Die Musik hat alles, was die Seele braucht. Meine erste Schallplatte, an die ich mich erinnere, war ein Album von Dolly Parton“, erinnert sie sich.

Das Four Corners war für den Ameripolitan Music Award nominiert

Über die Jahre wuchs das Lokal an der Siemensstraße in Untermeitingen immer weiter. Durch Verbindungen in die USA und den dort agierenden Managern traten zahlreiche Stars im Four Corners auf, darunter Wanda Jackson, Pat Greene, Mungo Jerry, Tracy Lawrence, Ray Scott, High South und nicht zuletzt Dale Watson. Sie alle stehen für das hochkarätige Spektrum an Künstlern.

"Das Four Corners ist durch seine Gäste, dem Interieur und dem Personal die europäische Version der Grand Ole Opry in Nashville“, adelte vor zwei Jahren der Musiker Watson das Lokal. Die Auftritte im Lokal sind bei Künstlern beliebt, denn damit bekommen sie näheren Kontakt zum deutschen Publikum.

Mittlerweile gilt der Rosenheimer Ronny Nash mit seinen Whiteline Casanovas als Hausband des Four Corners. Bild: Uwe Bolten

2017 wurde das Four Corners erstmals für den Ameripolitan Music Award nominiert. Bei der jährlichen Feier wird das Musikgenre Country mit all seinen Facetten geehrt. Das Untermeitinger Lokal ergatterte als einziger nichteuropäischer Veranstaltungsort einen Platz unter den ersten drei.

160 Hufeisen halten das Brett, auf dem die Gläser stehen

Theils Liebe für Country-Musik spiegelt sich im Four Corners wider. Die Innenausstattung ist ein Sammelsurium von typisch amerikanischen Stücken, die entweder als Reiseandenken oder als Geschenke von Gästen ihren Weg ins Lokal fanden. Daneben finden sich Bilder mit Autogrammen der Stars und Programmlisten von zahlreichen Auftritten.

"Eine Sache fällt kaum jemand auf, aber dieses Teil ist wohl einmalig auf der Welt“, sagt Theil und zeigt auf das Regal direkt hinter der kleinen Theke: Unscheinbar trägt eine Konstruktion von über 160 zusammengeschweißten Hufeisen die Bretter, auf denen die Gläser stehen.

Das urige Restaurant lädt zum Genießen und Verweilen ein. Bild: Uwe Bolten

Doch nicht nur optisch, auch kulinarisch dreht sich im Four Corners alles um Amerika. Die Speisekarte sei eher mit einem amerikanischen Diner als mit einem bayerischen Wirtshaus vergleichbar, sagt Theil. "Wir bereiten hier alles selbst zu. Soßenpulver sucht man in der Küche vergebens."

Bis auf Massenware wie Pommes oder Country-Potatoes kauft sie viele Zutaten in der Region ein. Das gelte vor allem für Fleisch und Backwaren sowie Gemüse und Salate. Bei Sonderveranstaltungen wie der "Rib-Night“ am Mittwoch oder der Brunch, der jeweils am ersten Sonntag im Monat stattfindet, können Besucher die amerikanische Küche testen.

Wegen der Corona-Krise fielen Konzerte im Four Corners aus

Zwar mussten die Veranstaltungen wegen der Corona-Krise ausfallen. „Während des Lockdowns durfte ich nur Speisen zum Mitnehmen anbieten. Die Geselligkeit und das Ambiente im Haus lagen am Boden“, sagte Theil. Doch nun ginge es, wenn auch mit begrenztem Platzangebot, weiter.

Die Spareribs gelten als das kulinarische Aushängeschild des Restaurants. Bild: Uwe Bolten

Die "Rib-Night" ist bereits angelaufen. Der erste Brunch mit Live-Musik findet am Sonntag, 4. Oktober, ab 10 Uhr statt. Dafür waren umfangreiche Hygiene-Maßnahmen notwendig. "Es gibt keine Selbstbedienung, am Büffet stehen Mitarbeiterinnen, die die gewünschten Speisen auf den Teller legen", sagt Theil. Dort gelte außerdem die Maskenpflicht und die Abstände müssten eingehalten werden. "Es ist genügend da. Es braucht keiner zu drängeln“, sagt Theil.

Auch die Konzerte im Four Corners fielen während des coronabedingten Lockdowns aus. Doch auch das liefe jetzt wieder an, sagt die Wirtin. "Allerdings kann ich derzeit keine US-Stars präsentieren, die dürfen alle nicht ausreisen“, sagte sie.

Dafür stünden deutsche Gruppen im Vordergrund. So steht am Samstag, 3. Oktober, Ronny Nash mit seinen Whiteline Casanovas ab 20.30 Uhr auf der Bühne. Doch eines stellt Theil klar: "Es darf nicht getanzt werden. Wer dies unbedingt möchte, muss das auf dem Parkplatz tun“, sagt sie mit einem Lachen.

