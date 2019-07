vor 35 Min.

Das Freiluft-Kino mit Greta genießen

Der Königsbrunner Kinosommer ist barrierefrei, auch für Menschen mit einer Hör- oder Sehbehinderung. Wie das funktioniert.

Von Marion Kehlenbach

Der Königsbrunner Kinosommer steht in den Startlöchern und Greta wird mit dabei sein. Also nicht Greta Thunberg, die Klimaschutzaktivistin, sondern die Greta-App. Diese App für Smartphones ermöglicht seh- und hörbehinderten Menschen ein barrierefreies Kinoerlebnis durch Audiodeskription und Untertitel. Bei der Audiodeskription ist nicht nur der Dialog der Schauspieler zu hören, es wird auch die jeweilige Filmszene beschrieben, damit Menschen mit Sehbehinderung die Filmhandlung mitverfolgen können. Und die zum Film mitlaufenden Untertitel ermöglichen hörbehinderten Menschen einen Kinogenuss.

Der Name der App sei keine Abkürzung, sondern von den Entwicklern bewusst mit einem emotionalen Bezug zum Kino gewählt worden und erinnert zum Beispiel an die große Schauspielerin Greta . Die Idee, in Königsbrunn ein barrierefreies Open-Air-Kino anzubieten, kam von Kinobetreiber Hermann Huber, erzählt Ursula Off-Melcher, Leiterin des Königsbrunner Kulturbüros. Vier der sieben gezeigten Filme werden von der Greta-App unterstützt und man wolle testen, wie das Angebot angenommen wird. Zudem ist vom Parkplatz aus alles ebenerdig zu erreichen, also ideal für Rollstuhlfahrer.

Kinosommer in Königsbrunn startet mit Komödien

Am Freitag, 26. Juli, startet der Kinosommer mit fünf Komödien und zwei Biografien beziehungsweise Dramen. Komödien passen gut zur Leichtigkeit des Sommers, findet Off-Melcher und die Rückmeldungen aus den vergangenen Jahren hätten gezeigt, dass dieses Filmgenre bei den Freiluft-Kinobesuchern besonders gut ankomme.

Im letzten Jahr waren die Vorstellungen alle sehr gut besucht, sogar, als der gezeigte Film in der gleichen Woche im Fernsehen lief. Off-Melcher hatte im Vorfeld Sorge, dass wegen dieser Doppelung weniger Zuschauer kämen, aber eine Rückmeldung damals war: Im Sommer sei es doch viel zu schade drinnen zu sitzen, da könne man doch viel schöner das Open-Air-Angebot genießen.

„Eine ganz besondere Atmosphäre“

„Das Kinoerlebnis in dem Stadion ist einfach unbeschreiblich“, findet auch die Kulturbüro-Leiterin. „Alles ist eingewachsen, es gibt keine Störgeräusche und wenn dann noch der Mond aufgeht, ist das eine ganz besondere Atmosphäre.“ Zudem habe der Kinosommer eine soziale Komponente, weil die Menschen sich dort treffen und im Vergleich zu anderen Freiluftkinos sind die Vorführungen aufgrund der überdachten Tribüne sogar bei Regen möglich.

Die Veranstaltungsreihe wird gemeinsam vom Filmpalast Kaufering und dem Kulturbüro nun schon zum achten Mal organisiert. 350 Stühle und rund 600 Tribünenplätze stehen zur Verfügung und die Besucher können es sich auch auf mitgebrachten Liegen oder Decken auf der großen Rasenfläche bequem machen. Kleine Snacks, Popcorn und gekühlte Getränke gehören natürlich zum Kinobesuch dazu und werden auch beim Sommerkino angeboten.

Die Greta-App kann kostenlos aus dem App Store für iOS oder bei Google Play heruntergeladen werden.

Themen Folgen