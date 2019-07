vor 45 Min.

Das Gewitter war kein Theaterdonner

Das Jedermann-Team und die Stadt verarbeiten noch den Kraftakt auf dem Rathausplatz. Nicht alles spricht für weitere Aufführungen in der Singoldhalle

Von Anja Fischer

Im „Jedermann-Fieber“ war Bobingen nach den beiden Aufführungen der Theater-Schmiede in der vergangenen Woche. Der erste Versuch der Gruppe, auf einer Freilichtbühne am Rathausplatz ein klassisches Theaterstück aufzuführen, war ein Erfolg. Nicht nur, dass beide Vorstellungen ausverkauft waren, gebannt harrten die Zuschauer am zweiten Abend sogar trotz des einsetzenden Regens auf dem Rathausplatz aus – um nur ja den Schluss des Stückes nicht zu verpassen. Die Frage stellte sich: Wird anstelle der nicht nötigen Regenausweichabende weitere Aufführungen im Herbst in der Singoldhalle geben?

Stadt und Theaterschmiede sind noch unentschlossen. Ganz einfach scheint die Entscheidung nicht. Erst einmal galt es, das Erlebnis zu verarbeiten. Die Leiterin der Theater-Schmiede, Ingrid Schmid, erinnert sich: „Gerade als der Teufel auf die Bühne trat, blitzte und donnerte es auch am Himmel oben. Viele Zuschauer dachten, das gehört zum Stück dazu.“ Und während hinter der Bühne schon gebangt wurde, ob man die Vorstellung nicht doch noch abbrechen sollte, wurde vor dem Vorhang bei den letzten tragischen Minuten Jedermanns mitgezittert.

Die Aufregung der Schauspieler und der Spielleiterin Ingrid Schmid hat sich mittlerweile gelegt. Schmid zieht ein positives Fazit: „Es war wirklich grandios. Ich bin überglücklich, dass alles so gut geklappt hat und auch das Wetter einigermaßen mitgemacht hat.“ Es sei bestens gelaufen, wenn man so an die Vorbereitungen denke. Vor allem die Leistung der Schauspieler sei grandios gewesen.

Zufrieden ist Schmid auch mit der Rollenbesetzung, die von Beginn an gepasst habe und der Auswahl der Zeit, in der die Theater-Schmiede das Stück spielen lässt. Gerade die Sprache, das Versmaß in Reimform, stellte die Schauspieler vor neue Herausforderungen. „Hier gilt meine Hochachtung wirklich meinen Spielern, die sich mit ihren Rollen sehr auseinandersetzen und die Vorgaben umsetzen mussten. Das haben aber alle toll hinbekommen“, lobt Ingrid Schmid, die auch auf die live gespielte musikalische Umrahmung durch Jacqueline Burckhardt und ihr Ensemble hinweist. Es sei ein ganz wunderbares Erlebnis für alle gewesen. Auch die erhaltenen Reaktionen auf das Stück seien ganz toll gewesen.

Damit steht vor allem die Frage im Raum, ob der „Jedermann“ im November noch einmal aufgeführt werden wird, diesmal dann auf der Bühne in der Singoldhalle. Die Antwort darauf lässt Ingrid Schmid zunächst einmal noch offen: „Eigentlich glaube ich, dass das Stück in einer Halle nicht so wirken wird“, meint sie. „Aber die Entscheidung, ob wir noch einmal spielen, habe ich noch nicht getroffen.“

Bürgermeister Bernd Müller jedenfalls, der eine Gastrolle als Bettler übernommen hatte, würde eine positive Entscheidung begrüßen. „Es wäre wirklich schade, wenn der „Jedermann“ in dieser Besetzung nicht noch ein weiteres Mal in Bobingen zur Aufführung käme“, meint er und gibt zu Bedenken, dass der Aufwand für ein solches Stück enorm ist. Das Rollenstudium sei sehr anspruchsvoll, die Probezeiten würden zudem viel Ausdauer, Geduld und Freude an der Sache erfordern. Deshalb gebühren Kulturpreisträgerin Ingrid Schmid und allen Darstellern, Musikern und Sängern, der Maske sowie der Licht- und Tontechnik großer Dank und Hochachtung. Herausgekommen seien zwei wundervolle Aufführungen.

Kulturamtsleiterin Elisabeth Morhard, Initiatorin des Freiluftprojektes, formulierte es so: „Wer beim Bobinger Jedermann dabei war, war tief beeindruckt und des Lobes voll.“ Die Premiere des Stücks sei zugleich auch Premiere für ein Format auf dem Rathausplatz gewesen, welches neue Maßstäbe gesetzt habe. Dabei haben die hervorragenden Darsteller und die gesamte Inszenierung in zwei Aufführungen mehr als tausend Menschen in ihren Bann gezogen. Ob im November in der Singoldhalle weitere hinzukommen können, wird offenbar erst später entschieden.

