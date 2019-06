18:02 Uhr

Das Gottes- wird zum Kinderhaus

Die Evangelische Gemeinde Königsbrunn nimmt am 14. Juli Abschied vom Martin-Luther-Haus als Kirche. Dort wird Kindertagesstätte eingerichtet.

Das Martin-Luther-Haus in Königsbrunn wird – zumindest vorübergehend – zur Kindertagesstätte: In dem Gebäude der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde an der Martin-Luther-Straße 1 werden ab Herbst insgesamt 24 Krippenkinder und 40 Kindergartenkinder unter Trägerschaft der evangelischen Kirchengemeinde eine neue Heimat finden.

Für Klaus Förster, Leiter des Ordnungsamtes der Stadt Königsbrunn, ist damit ein akutes Problem gelöst: Denn er stand vor der Herausforderung, bis zum neuen Krippen- und Kindergartenjahr 2019 / 2020 über 60 zusätzliche Plätze zu organisieren. Dieser Bedarf war in der Planung nicht vorhersehbar, da er durch Zuzüge und Änderungen der familiären Lebensplanung entstanden ist. Auf der Suche nach einer zeitnahen und finanzierbaren Lösung wurden städtische Gebäude, Container-Anbauten und mögliche Anmietungen überprüft.

Stadtverwaltung hat Eltern bereits angeschrieben

Und hier kam das Martin-Luther-Haus ins Gespräch. Alle Eltern, die Betreuungsbedarf für ihre Kinder angemeldet, aber noch keine Plätze hatten, hat die Stadtverwaltung bereits angeschrieben und über das neue Angebot informiert. Die Familien können sich in diesen Tagen bei Martha Bobinger von der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde für die neue Kindertagesstätte anmelden (Tel. 08231 / 2541).

Für Pfarrer Ernst Sperber und den Kirchenvorstand von der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Königsbrunn kam die städtische Anfrage zwar überraschend, aber sie wird von allen als „gute Lösung“ gesehen. Auch die Gemeindegruppen, die derzeit noch im Martin-Luther-Haus untergebracht sind und in wenigen Tagen nach St. Johannes umsiedeln werden, tragen die Lösung mit großem Verständnis mit.

Kirchengemeinde freut sich, dass sie Eltern und Kindern helfen kann

Der evangelische Pfarrer freut sich vor allem, dass seine Gemeinde damit Eltern und Kindern der Stadt helfen kann: „Das lindert unseren Abschiedsschmerz enorm!“ Denn im Sommer vergangenen Jahres fiel – so Pfarrer Ernst Sperber – „schweren Herzens“ die Entscheidung, dass sich die Kirchengemeinde vom Martin-Luther-Haus trennen muss. Aus finanziellen Gründen kann die evangelische Kirche in Königsbrunn neben St. Johannes nicht noch ein zweites großes Haus parallel halten. Ursprünglich war für April 2020 das Ende der gemeindlichen Nutzung geplant; auf dem Gelände soll eine Wohnanlage gebaut werden. Diese Pläne sind mit der neuen Nutzung nicht aufgehoben, sondern nur in die Zukunft verschoben. Die Stadtverwaltung wird die Interimslösung in dem evangelischen Gebäude nutzen, um andere Kindertagesstätten zu erweitern und neue zu bauen.

Königsbrunner feiern noch drei Gottesdienste im Martin-Luther-Haus

In den nächsten Wochen finden noch drei Gottesdienste im Martin-Luther-Haus statt: Am Pfingstmontag, 10. Juni, um 10.30 Uhr ein Liedergottesdienst mit Abendmahl (Stapff & Friends) mit anschließendem Weißwurstessen, am Sonntag, 16. Juni, und am Sonntag, 23. Juni, jeweils um 10.30 Uhr. Am Sonntag, 14. Juli, wird sich die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde ab 14 Uhr dann mit einem Fest offiziell von ihrem Martin-Luther-Haus verabschieden und in einer Prozession zur Johanneskirche ziehen. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es im Gemeindezentrum St. Johannes ein Abschiedsfest mit Kaffee, Kuchen und Grill-Angeboten. Und dann werden in den Räumlichkeiten an der Martin-Luther-Straße 1 erst einmal die Bauarbeiter einziehen, bevor im Herbst die Kinder ihr neues Haus erobern dürfen. (AZ)

