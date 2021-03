13.03.2021

Das Haus der Modellbauer in Reinhartshausen steht vor dem Aus

Helga Forster und ihr Mann Michael bringen in Reinhartshausen Modellbau und Gastronomie unter einen Hut. In das Modell des Bahnhofs von Trossingen hat Michael Forster rund 800 Arbeitsstunden investiert.

Plus Viele Betriebe geraten wegen des Lockdowns in finanzielle Schwierigkeiten. Trifft es nun auch das Haus der Modellbauer in Reinhartshausen?

Von Elmar Knöchel

Ein außergewöhnliches Konzept, eine besondere Lage und Eventcharakter - das gilt nach wie vor als das Erfolgsrezept in der Gastronomie. Doch der Dauerlockdown verändert alles. Mittlerweile herrschen große Bedenken, dass viele der Betriebe, die seit Monaten keine Kunden mehr bewirten dürfen, nie wieder öffnen werden. So geht es auch dem "Haus der Modellbauer" im Bobinger Stadtteil Reinhartshausen.

Das Betreiberehepaar Forster sieht keine Perspektive mehr. "Eigentlich wollen wir nicht schließen", sagt Michael Forster. Denn zu viel Arbeit und Herzblut steckten in dem Anwesen in Reinhartshausen. Zwischen Modellautos, Modellflugzeugen und einer Sammlung besonderer Kaffeekannen wird der selbst gebackene Kuchen von der Modelleisenbahn serviert. Dazu noch die wunderbare Lage in einem beliebten Ausflugsgebiet. Alleinstellungsmerkmale ohne Ende.

Den Betreibern in Reinhartshausen fehlt die Perspektive

Doch so ein großes Gebäude mit besonderem Innenleben braucht auch viel Liebe und eine Menge Geld für den Unterhalt. Nach den gefühlt endlos langen Monaten des Wartens fehlt dem Ehepaar die Perspektive. Wann dürfen wir endlich wieder öffnen? Und wie viele Gäste gleichzeitig dürfen wir dann bewirten? Kann sich das überhaupt noch rechnen? Die Bedenken sind groß.

Im Haus der Modellbauer in Reinhartshausen könnten am Ende des Lockdowns alle Räder stillstehen. Dem Betreiberehepaar fehlt eine Öffnungsperspektive. Bild: Elmar Knöchel

Da niemand weiß, wie sich die Lage entwickeln wird und wann wieder eine Gastronomie wie vor der Krise möglich sein wird, bereitet sich das Haus der Modellbauer auf den Ernstfall vor. Geplant sei eigentlich schon, wieder zu öffnen, sagt Michael Forster. Doch je länger sich der Lockdown hinziehe, desto unwahrscheinlicher würde dies. So hat er nun, rein präventiv, sein Anwesen in Reinhartshausen auf einer Immobilienbörse zum Verkauf angeboten. Quasi als Notfallplan.

Wegen Corona-Lockdown: Eine weitere Bobinger Besonderheit steht auf der Kippe

Was ihn daran erschüttert: Bereits in der ersten Woche, nachdem das Angebot online war, hätten sich 16 Interessenten gemeldet. Damit habe er nicht gerechnet. "Geld ist anscheinend genügend vorhanden, nur besitzen es die falschen Leute", so sein bitteres Fazit. Nachdem erst vor Kurzem bekannt wurde, dass der Gasthof Berger in Straßberg nach dem Lockdown nicht mehr öffnen wird, steht jetzt eine weitere Bobinger Besonderheit auf der Kippe.

Die Modellbauschätze zeichnen sich vor allem durch viel Liebe zum Detail aus. Bild: Siegfried P. Rupprecht (Archivbild)

Noch gebe es Hoffnung für das "Haus der Modellbauer" in Reinhartshausen, sagt der Herr über Hunderte Miniaturen und Modelle. "Doch jeden Tag, an dem wir nicht wissen, wann wir wieder aufmachen dürfen, stirbt ein kleines bisschen dieser Hoffnung", bedauert Michael Forster.

