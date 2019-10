17:30 Uhr

Das Hohelied der Liebe gilt auch Bobingen

Ein außergewöhnliches geistliches Chorkonzert bildet den Abschluss des Bobinger Musiksommers. Ein besonderes Geschenk für die Stadt gab es zum Schluss.

Von Ingeborg Anderson

Das Publikum in der voll besetzten Dreifaltigkeitskirche war gespannt, denn das Programm des vierten Konzertes des Bobinger Musiksommers kündigte Ungewöhnliches an: besondere geistliche Chorwerke zeitgenössischer Komponisten zum Thema „Liebe – Hoffnung – Glaube“.

Sigrid Pröbstl, Kulturpreisträgerin der Stadt und Organistin der Kirche hatte mit dem Vokalensemble Klangverwandt die Werke einstudiert und darüber hinaus deren Vortrag eindrucksvoll choreografiert.

Klanggewebe im Kirchennraum

So begann der Chor das Konzert von der Orgelempore aus und breitete ein Gewebe aus Klangstrukturen über den Kirchenraum: Es waren die sich stetig wiederholenden Worte Hope, Faith, Life, Love, Dream, Joy, Truth und Soul, die der amerikanische Komponist Eric Whitacre zu einem meditativen Klangerlebnis verwoben hat. Gefolgt von den bekannten Worten des Hoheliedes der Liebe aus dem ersten Korintherbrief.

Die Liebe im Glauben war es, die den Tenor dieses Konzertes bestimmte, in dessen Zentrum Karl Jenkins „Stabat Mater“ stand, das ein absolutes Glanzlicht darstellte.

Ausgehend von dem gleichnamigen Gebet aus dem 13. Jahrhundert, das die Schmerzen der Mutter Maria unter dem Kreuz beschreibt, schuf der amerikanische Komponist ein Werk mit quasi weltumspannendem musikalischem Vokabular. Er setzt sowohl klassische traditionelle Stilmittel als auch ethnische Klänge aus den verschiedenen Kulturkreisen ein. Dabei verwendet er Texte in mehreren Sprachen – beispielsweise aus dem Gilgamesch-Epos oder von einem persischen Dichter aus dem 13. Jahrhundert.

Strohhüte für das Publikum

So beeindruckte Robert Sturm mit seinem Bass als er „Incantation“ auf Arabisch vortrug. Oder die Gastsängerin Lucia Miorin, die für Theresa Holzhauser eingesprungen war, die Texte auf Englisch und Aramäisch sang. Dazu setzten Eva Reinsch am Klavier, Johannes Göppel an der Djembe und Pfarrer Peter Lukas mit der Flöte instrumentelle Akzente.

Gesteigert wurde die starke Wirkung des Chorwerkes noch durch seine eindrucksvolle Inszenierung, etwa durch die Art wie die Sänger von der Empore in den Altarraum schritten und dort dann wechselnde Positionen einnahmen. So waren beim lauschenden Publikum die Spannung und die Emotionen in der Stille zwischen den einzelnen Stücken deutlich spürbar, ja fast zu greifen. Sie löste sich erst dann am Ende des Konzertes in einem begeisterten, minutenlangen Applaus.

Und auf die Konzertbesucher wartete noch eine Überraschung – eine Liebeserklärung des Chores an Bobingen zum Stadtjubiläum: „Bobingen ich liebe dich“, sangen sie einzeln und gemeinsam in mehreren Sprachen. Sehr zum Vergnügen des Publikums sogar in Türkisch-Deutsch als Rap von Robert Sturm. Dabei trugen sie den Strohhut, das Festzeichen zu den Jubiläumsfeiern, den sie dann ins Publikum warfen.

„Ein tolles Konzert. Sigrid Pröbstl schafft es immer wieder, die Menschen zu begeistern“, sagte eine Konzertbesucherin. Und Pfarrer Peter Lukas lobte die kulturelle Fülle der Singoldstadt, die er als sehr anregend und befruchtend empfindet. Mit diesem großartigen Abschlusskonzert ist es Tobias Burann-Drixler, dem Organisator und Künstlerischen Leiter der erfolgreichen Konzertreihe – wie bisher jedes Mal – gelungen, noch ein besonderes Highlight zu setzen und Vorfreude auf den nächsten Musiksommer zu wecken.

