Das Jahr 2019 auf dem Lechfeld: vom A400M bis zum Lechpark

Zehn Transportflugzeuge des Typs A400M sollen am Bundeswehrstandort stationiert werden. In den Lechfeldgemeinden bestimmen vor allem Bauvorhaben das Jahr 2019.

Von Michael Lindner

Der Militärflugplatz auf dem Lechfeld wird zu einer internationalen Drehscheibe für Transportflüge der Bundeswehr umgebaut. Zehn Flugzeuge des Typs A400M sollen einmal auf dem Lechfeld stationiert werden. Der propellergetriebene Luftfrachter kann Fallschirmspringer oder Material aus der Luft absetzen oder auch als Lazarett- oder Tankflugzeug eingesetzt werden. Die Vorbereitungen für die Stationierung auf dem Lechfeld sind angelaufen. Bis erstes Personal und erste Flugzeuge anrücken, wird das Jahr 2026 erreicht sein. 170 Millionen Euro sollen investiert werden, 600 neue Arbeitsplätze entstehen. Bis 2028 soll alles fertig in Betrieb sein. Ein Demonstrationsflug mit 60 Gästen fand Ende November statt.

Klosterlechfeld Für den neuen Kindergarten an der Alpenstraße wurde im März der Name "Franziskus Kindergarten" beschlossen. Am 2. Mai erfolgte der Spatenstich, am 9. Oktober wurde Richtfest gefeiert. Beim Umbau der Grundschule mit offener Ganztagsbetreuung wurde eine eigene Küche mit Mensa und ein Aufzug für den barrierefreien Zugang eingebaut. Die Arbeiten begannen in den Sommerferien und sind noch nicht ganz abgeschlossen. Der Umbau des Bahnhofsgebäudes zu einem Vereinsheim für den Steinheberverein Lechfeld und die Faschingsgesellschaft Lecharia wurde im August mit dem Einzug der beiden Vereine abgeschlossen. Bald danach wurde die Klinkerfassade nach historischem Muster fertiggestellt. Der Spatenstich für den Neubau einer geförderten Wohnanlage mit zwölf Wohnungen auf dem Grundstück vor dem Bahnhof fand im September statt. Das Sportgelände wird im Frühjahr 2020 durch den Bau einer Parkouranlage an der Stelle des früheren Wertstoffhofes erweitert. Der geplante Neubau einer Bürgerhalle neben dem Sportheim wurde wegen der bereits laufenden Projekte bis auf Weiteres zurückgestellt.

Graben ist seit 25 Jahren eine eigenständige Kommune

Graben Für Bürgermeister Andreas Scharf fand einer der Höhepunkte des Jahres schon beim Neujahrsempfang statt. "Dort feierten wir die 25-jährige Eigenständigkeit als Kommune. Im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft Lechfeld hätte unser Gemeinwesen nie so eine positive Entwicklung genommen", sagte er. Die Sanierung der Lechfelder Straße musste, obwohl die Bäume dafür schon gefällt worden sind, auf das nächste Jahr verschoben werden. Ein weiteres Großprojekt, die Umgestaltung des Rathausplatzes, wurde nach Baubeginn im Februar (Fällung einiger Bäume) im Laufe des Jahres fertiggestellt. Wegen der Bauarbeiten fand das Maibaumfest am Kulturzentrum statt. Mit der Diskussion um den Umgang mit dem Mauerfundament gehen die Planungen für den Park im alten Lazarettgelände in die heiße Phase. Die Planungen für die Neugestaltung des Friedhofs nehmen Formen an und werden mit Baubeginn 2020 umgesetzt. Währenddessen sind die großen Umbaumaßnahmen an der gegenüberliegenden Sporthalle nahezu abgeschlossen. Anlässlich des ersten Lechfelder Friedenslaufs im Oktober wird die Halle der Nutzung übergeben. Die Erweiterung des Hauptortes nach Osten wird durch den Entwurf zur Änderung des Flächennutzungsplans im September in Angriff genommen. Die Umbauarbeiten an der alten Schule begannen im Herbst und werden Anfang April 2020 fertiggestellt sein. Die Arbeiten am Pfarrhof sind abgeschlossen.

Es kann noch einige Zeit ins Land gehehn, bis sich die Rolltore des Lechparks wieder öffnen Bild: Uwe Bolten

Untermeitingen Das Projekt Ärztezentrum hat sich dieses Jahr von einer Baustelle zu einem gefragten Medizinzentrum mit Haus- und Fachärzten sowie einer Apotheke entwickelt. Bald gibt es auch mehr bezahlbaren Wohnraum : 15 Wohnungen für Geringverdiener baut die Gemeinde in der Lechfelder Straße, 22 der Landkreis am Lechring. Die Spatenstiche waren im Frühjahr, im Herbst folgten schon die Richtfeste. Ein Dauerthema war die Revitalisierung des Lechparks. Ein Raumordnungsverfahren erlaubt nun größere Verkaufsflächen, es gibt einen neuen Bebauungsplan - und Uneinigkeit mit der Stadt Schwabmünchen, die um Kunden für die eigenen Geschäfte fürchtet. Die Kita am Heuweg feierte im Juli ihre Einweihung. Im Oktober kam die Schreckensnachricht: Mehrere Wände waren feucht. Tatsächlich war seit Monaten unbemerkt Wasser aus einer defekten Leitung ausgetreten, die Kita musste umständlich getrocknet werden.

Kinderquartier in Obermeitingen kostet rund 4,9 Millionen Euro

Obermeitingen Trotz einer prognostizierten Erhöhung der ursprünglich angesetzten 3,6 Millionen Euro Baukosten auf circa 4,9 Millionen Euro hält das Gremium an den im Mai 2018 gefassten Grundsatzbeschlüssen für das Kinderquartier Obermeitingen mit drei Krippengruppen und einem Hort in der alten Schule auf dem Kirchberg fest. Die Gemeinde rechnet mit Fördermitteln in Höhe von 2,1 Millionen Euro.

Kleinaitingen Ein wichtiges Projekt zwischen Kleinaitingen, Oberottmarshausen und Großaitingen ist der Bürgerbus, der den ÖPNV untereinander und bis nach Bobingen verbessern soll. Das zunächst auf drei Jahre angelegte Projekt soll etwa 160 000 Euro kosten. In Kleinaitingen wird es auch nach der Kommunalwahl 2020 einen ehrenamtlichen Bürgermeister geben - lediglich Bürgermeister Rupert Fiehl und Gemeinderat Herbert Schmid sprachen sich für einen hauptamtlichen aus. Das Augsburger Unternehmen MAN Energy Solutions wollte bis zu 60 Millionen für ein Logistik- und Umschlagzentrum in Kleinaitingen investieren, doch der Gemeinderat lehnte das Projekt direkt neben der B17 mehrheitlich ab.

Oberottmarshausen Zwei Bauprojekte bestimmen das Jahr 2019: Die Gemeinde errichtet zwölf Mietwohnungen. Dieser kommunale Wohnungsbau wird vom Freistaat mit einer Million Euro gefördert. Die Vorbereitungen für das neue Wohngebiet " Südlich der Rainstraße " mit zunächst 35 Wohneinheiten laufen, auch gibt es erste Pläne für den neuen Bauhof. In der Grundschule wurde die Barrierefreiheit hergestellt und das Gebäude saniert. Rund 300 000 Euro soll dies insgesamt kosten. (mit bol, rony, weda)

