06:40 Uhr

Das Leben von Klaus von der Flüe nun als Singspiel

„Erdreich – Himmelreich“ lautet das Thema eines großen Konzert-Projektes in Scherstetten

Schon am Sonntag, 13. Oktober, ist es so weit: Nach monatelangen Proben und Vorbereitungen wird um 15 Uhr in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Scherstetten das Singspiel „Erdreich – Himmelreich“ aus der Feder von Kathi Stimmer-Salzeder aufgeführt.

Ein eigener Projektchor wurde gegründet

Für das musikalische Großprojekt wurde eigens ein gut 50-köpfiger Projektchor gegründet, dem neben den Mitgliedern des örtlichen Kirchenchores und des Scherstetter Männerchores noch weitere Sängerinnen und Sänger – auch aus den umliegenden Staudenorten – angehören. Die Gesamtleitung hat Kirchenchorleiterin Katharina Schwaller. Es geht um einen Mann, dessen Wirken in der Region vielen vertraut ist. Angeregt durch eine Pilgerreise nach Flüeli in der Schweiz hat die Komponistin, Liedermacherin und Autorin Kathi Stimmer-Salzeder die Lieder über das Leben des Schweizer Nationalheiligen Klaus von der Flüe und seiner Frau Dorothee geschrieben und zu einem Singspiel zusammengefasst. Die Solisten der beiden Hauptrollen sind Magdalena Deschler (Dorothee) und Thomas Strohmeyr (Klaus von der Flüe). Die Handlung wird teilweise auch szenisch dargestellt und von einem Instrumentalensemble mit einer Drehleier und verschiedenen Saiteninstrumenten begleitet. Zwischen den Liedern erläutert ein Erzähler in kurzen Textpassagen den Fortgang der Handlung.

Die Handlung: Der angesehene Bauer, Ratsherr und Richter Nikolaus von der Flüe verlässt nach langem inneren Ringen mit Zustimmung seiner Frau Dorothee seine Familie, um fortan als Einsiedler ganz für Gott zu leben. Eine Entscheidung von schier unglaublicher Tragweite für einen Familienvater, der zwanzig Jahre lang glücklich verheiratet war und zehn Kinder großgezogen hat. Klaus lebt bis zu seinem Tod im Jahr 1482 in der Klause im Ranft, ganz in der Nähe seines Hofes, und wirkt dort durch sein Fasten und Beten als Friedensstifter für sein Land und weit darüber hinaus.

Emotionen auf dem Lebensweg der Eheleute

Die 31 Lieder des Singspiels bilden die ganze emotionale Bandbreite der Lebenswege der beiden Eheleute ab, schildern deren tiefe innere Zerrissenheit und bewegen sich im für die Autorin so typischen Spannungsfeld zwischen ansteckender Fröhlichkeit und tiefsinnig-nachdenklicher Melancholie. (wkl)

„Erdreich – Himmelreich“ wird am Sonntag, 13. Oktober, um 15 Uhr in der Kirche St. Peter und Paul aufgeführt. Eine weitere Aufführung gibt es am Sonntag, 20. Oktober, (ebenfalls um 15 Uhr) in der Pfarrkirche St. Martin in Schwabmühlhausen.

