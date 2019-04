vor 36 Min.

Das M-Quadrat feiert seine Eröffnung

Mit Live-Musik und DJ öffnet das Eventlokal in Untermeitingen seine Türen. Warum Plastikbecher genutzt werden und wie die Betreiber in die Zukunft blicken.

Von Uwe Bolten

Alu-Traversen markieren den hell beleuchteten Eingangsbereich; die Kunststofftanks, die das Logo des neuen Trendlokals tragen, sind ein Blickfang. Der Parkplatz sowie die Seitenstreifen an der Industriestraße Untermeitingen sind mit Fahrzeugen gut gefüllt, durch die offene Tür zum Außenbereich vermischt sich Musik mit dem Stimmengewirr der Menschen an den Stehtischen. Das M² feiert Eröffnung. Geschäftsführer Mike Lorenz geht durch den Raum und beobachtet das Geschehen, sein Partner Marco Willems betreibt die Bar im überdachten Außenbereich. Der hellgraue Boden reflektiert die Lichteffekte, die Gäste sitzen an den beleuchteten Tischen oder stehen in Gruppen zusammen, der Thekenbereich ist voll.

Die Band „Major 7“ sorgt mit druckvollem, aber durch undifferenzierten Klang manchmal verwaschen wirkenden Rock-Klassikern für das Eröffnungsambiente. „Die Live-Band ist eher für die ältere Generation gedacht“, sagt Willems, der sichtlich erfreut das Altersband der Gäste mit 18 bis 82 Jahre beschreibt. Der anschließende Soundmix von DJ Levitat kommt bei den jüngeren Besuchern gut an, sodass bis in den frühen Morgen weitergefeiert wird. „Phasenweise haben wir geschätzt rund 300 Gäste gleichzeitig im Innen- und Außenbereich“, bestätigt Geschäftsführer Lorenz den gelungenen Auftakt.

Elf Angestellte arbeiten im M² in Untermeitingen

Neben den beiden Betreibern und einem Sicherheitsdienst arbeiten elf Angestellte flink die Flut von Bestellungen ab, die an den drei Theken auflaufen. Gut gelaunt stoßen die Gäste auf den neuen Party-Tempel im Lechfeld an, ein Klirren der Gläser ist nicht zu hören. „Bei Partys werden wir auf Gläser verzichten und die Getränke in Kunststoffbehältnisse ausschenken“, sagte Lorenz mit Blick auf die ineinander gestapelten Trinkgefäße an der Bar. Dies verhindere den unweigerlichen Glasbruch.

Die hautsächlich aus LED bestehenden Beleuchtungseinrichtungen verlieren durch die gestaffelten Grautöne in der Raumgestaltung ihre Schärfe. „Im Vergleich zum alten Barhaus wirkt der Raum nicht mehr so einengend“, sagt ein Gast aus Schwabmünchen. In einer kurzen Phase des Innehaltens schauen die beiden Gastronomen zufrieden auf das Geschehen. „Das ist jetzt der Anfang. Wir wollen unser Publikum beobachten, mit neuen Event-Angeboten aufwarten und schauen, wie es sich entwickelt. Dass Programm für alle Altersgruppen ab 18 wird mit der Neugestaltung und Eröffnung des Außenbereiches ebenfalls neuen Schub bekommen“, blicken Mike Lorenz und Marco Willems in die Zukunft im gastronomischen Angebot des M².

Themen Folgen