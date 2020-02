Das Mekka der feiernden Frauen

Plus Der Weiberfasching des TSV Schwabmünchen sorgt für Begeisterung. Warum eine Polizeistreife unverrichteter Dinge die Veranstaltung verlässt.

Das Duo Grenzenlos hatte gerade begonnen, den Raum mit seinen Klängen zu füllen, da wirbelten schon die ersten Tänzerinnen auf dem Parkett der Schwabmünchner Stadthalle, die, wie jedes Jahr zum Weiberfasching bei der Party des TSV Schwabmünchen allein den feierfreudigen Damen gehörte.

„Die Party ist einfach super. Da muss man einfach hin“, sagte Viktoria Hadersdorfer, die aus Graben angereist war. Denn neben zahlreichen Schwabmünchnerinnen fanden sich auch heuer viele Besucherinnen aus dem Umkreis ein, um in ihren fantasievollen Kostümen ihren Fasching ausgelassen zu feiern. Spinnen, die sich mit sechs Armen geschmeidig im Kreis drehten, eine Angela-Merkel-Double-Truppe, die mit dem großen Schild „Wir schaffen das“ in ernster Miene und Rautenhand in den Saal einzog, eine Gruppe Medusen, deren Schlangen auf dem Kopf in Tiefschlaf verharrten oder Hexen, deren Zaubertränke an diesem Abend aus Wein und Wasser bestanden, füllten die Halle. Sie standen in farbenfroher Konkurrenz zu wie Obst und Gemüse verkleideten Damen, einer Katzengruppe, die eine einsame Maus jagten, einer Gruppe Taucherinnen, die gleich eine Meerjungfrau gefangen hatten oder Polizistinnen mit US-amerikanischen Kopfbedeckungen.

Gut gefüllte Tanzfläche

Das Duo Grenzenlos sorgte mit seiner Musikauswahl für eine durchgehend gefüllte Tanzfläche, die Temperatur in der Halle stieg stetig an, die Zufriedenheit war Organisatorin Angelika Kraus anzusehen. „Bei dieser Veranstaltung spüren wir vom Organisationsteam, dass wir den Nerv der Frauen treffen. Ich bin stolz auf die vielen helfenden Hände im Hintergrund, ohne die solch eine Party nicht möglich wäre“, sagte Kraus beim Blick über die mehr als 300 feiernden Gäste.

In den Tanzpausen sorgten Vorführungen der Menkinger Jugendgarde und Garde, der Gruppen Link2Dance, Moves on Fire, Shapin’ Up und Dancetastic für optische Reize. Als Überraschungsgäste begeisterten die Turner vom TV Prittriching mit einer imposanten Turnvorführung aus Akrobatik, Kraft und Körperbeherrschung das Publikum.

88 Bilder Die schönsten Fotos vom Weiberfasching des TSV Schwabmünchen Bild: Uwe Bolten

Echte und falsche Polizisten

Die letzte der fünf von den TSV-Turnerinnen ausgerichteten Faschingsveranstaltungen, die sich alle in diesem Jahr wieder starker Nachfrage erfreuten, war ein Musterbeispiel ausgelassener, friedlicher Faschings-Freuden. Der Polizeistreife, die kurz nach neun die Halle besuchte, um sich ein Bild von der Lage zu verschaffen, erkannte schnell, dass beim Weiberfasching keinerlei Probleme zu erwarten waren. Unvermittelt kamen sie mit „Kolleginnen“, der Gruppe junger Frauen in Fantasie-Polizeikostümen, zur Überzeugung, dass Spaß an der Freude vollkommen gewaltfrei funktionieren kann und machten sich dann wieder auf den Weg.

Hier finden Sie weitere Bildergalerien vom Fasching in der Region.