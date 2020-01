07:30 Uhr

Das Naturmuseum eröffnet wieder

Der Schriftzug des Naturmuseums prangt an der Fassade der Therme. Seit dem 4. Januar ist die Ausstellung offiziell wieder eröffnet.

Nach dem schnellen Umzug im Herbst können die Bürger nun die Ausstellungsräume in der ehemaligen Königstherme besuchen.

Das Königsbrunner Naturmuseum öffnet seine Türen am Standort in der ehemaligen Königstherme am Samstag, 4. Januar, um 14 Uhr erstmals für die Öffentlichkeit.

Nach dem Auszug aus dem baufälligen ehemaligen Heim an der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße haben die Mitglieder des Unterstützervereins Freundeskreis Heinz-Fischer-Sammlungen um Günther Groß, unterstützt von Architektin Hildegard Korstick, dem Team des Kulturbüros und des Stadtbauhofs, aus den ehemaligen Thermenräumen einen schicken neuen Standort für die Ausstellung gemacht. „Mit fast doppelter Größe können wir nun unsere Dioramen präsentieren“, sagt Günther Groß.

Im Foyer der ehemaligen Königstherme gibt es eine Fotoausstellung

Zurzeit ist im Foyer eine große Bilderausstellung zu sehen. Die Naturfotografen des Naturwissenschaftlichen Vereines für Schwaben zeigen beeindruckende Naturaufnahmen. Das neue Museum ist dank eines Aufzugs barrierefrei zugänglich. Zudem gibt es neue Öffnungszeiten: Das Naturmuseum ist samstags, sonn- und feiertags von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eingang befindet sich neben der Eishalle. (SZ)

