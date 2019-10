vor 38 Min.

Das Publikum hört bei „Luz amoi“ gerne hin

Die Gruppe „Luz amoi“ nimmt das Wehringer Publikum mit auf eine Runde traditioneller und moderner bayerischen Musik.

Von Anja Fischer

„Luz Amoi“ forderte die gleichnamige Band die Konzertbesucher im Wehringer Bürgersaal auf. Wer des bayerischen nicht so mächtig ist: „Luz Amoi“ bedeutet so viel wie „Hör mal hin“. Und genau das drängte sich bei der Band aus der Freisinger Gegend geradezu auf. Denn Stefan und Stefanie Pellmaier, Dominik Hogl, Manuela Schwarz und Johannes Czernik machten Musik, die unter die Haut und bis ins Herz ging. Veranstaltet hatte das Konzert der Musikverein Wehringen im Rahmen seiner Reihe „Ein Mehr an Kultur.“

Ruhige, sanfte Klänge zum Einstieg wurden bald durch fordernde Rhythmen abgelöst, das neue Programm „Für Berta“ präsentierte sich in allen Facetten traditioneller und moderner bayerischer Musik. Doch wer ist Berta? Diese Frage sollte fast das ganze Konzert offen bleiben. Schließlich erklärte Stefan Pellmaier, dass „Berta“ stellvertretend für alle Besucher steht, denn mit dem neuen Programm habe man noch näher an das Publikum rücken wollen.

Spätestens ab dem dritten Stück wippten die Wehringer mit

Und das gelang „Luz Amoi“. Spätestens beim dritten Stück wippten bereits unzählige Füße im Takt mit, wurde der Rhythmus mit den Fingerspitzen auf dem Oberschenkel mitgeklopft und die Refrains leise mitgesungen. Noch erdiger, noch persönlicher, noch direkter als bei ihren letzten Programmen und bei ihrem letzten Auftritt im Bürgersaal vor sechs Jahren präsentierten sich die fünf Vollblutmusiker, bei denen die eigene Begeisterung für die Musik vom ersten bis zum letzten Ton spürbar war. Virtuos wurden die scheinbar unzähligen Instrumente auf der Bühne gebraucht.

Mit lustigen kleinen Geschichten und netten Anekdoten führte Stefan Pellmaier im Plauderton durch das Konzert und erklärte zu vielen Stücken die Entstehungsgeschichte. Ob es dabei um den „Regentag“ ging, dessen Musik an einem grauen, trüben Märztag geschrieben wurde oder die Abfahrt vom „Steilhang“ auf der schwarzen Piste, bei der die fünf Musiker trotzdem ohne weitere Komplikationen die schwere Strecke bis zur Ankunft im Tal gut bewältigten. Wie in jedem Programm durfte auch ein italienisch-bayerisches Stück nicht fehlen, welches die Zuhörer gedanklich zurück an einen heißen Sommerabend auf einer italienischen Piazza entführte. Ganz in ihren Bann gezogen hatte die Band die Besucher dann bei dem Stück „Zeit hoit o“. Da konnte man nur noch sagen „Passt scho“. Vor der Pause luden „Luz Amoi“ dann noch zu einer bayerischen Yogastunde ein.

Der zweite Konzertteil startete mit einer bearbeiteten Volksweise. Hier hielten sich die fünf Musiker nicht mit langen Erklärungen auf, sondern spielten ein Feuerwerk an musikalischen Explosionen ab. Mit jedem Stück heizte sich die Begeisterung des Publikums mehr auf. Ein wunderbares Lied war „Berg ob“, geschrieben von Kontrabassist Dominik Hogl – ein Stück, um sich zu verlieren und darin wieder zu finden. Auch der erste eigene Zwiefache durfte selbstverständlich im Programm nicht fehlen und „Voglwuid“ wurde es vor allem am Ende des Konzertes, als die Besucher lange und immer wieder nach Zugaben klatschten.

Die Wehringer machten es im Vorverkauf spannend für die Veranstalter

Spannend gemacht hatten es die Konzertbesucher für den Musikverein Wehringen, wie Vorsitzender Andreas Jähnert verriet: „Jetzt war es zwar voll, aber bis zur letzten Woche hatten wir im Vorverkauf nur die Hälfte der Karten verkauft.“ Da sei er ganz schön ins Schwitzen gekommen, gab der Vereinsvorsitzende zu, der sich sichtlich erleichtert zeigte, dass die Abendkasse gut besucht war. Er hoffe aber, sagte Jähnert, dass bei den nächsten Vorstellungen der Vorverkauf wieder besser laufe.

Bisher stehen bereits zwei Termine fest: Am 5. Januar wird „Greg is back“ in den Bürgersaal kommen und am 23. April wird die Kabarettistin und Schauspielerin Christine Eixenberger in Wehringen zu sehen sein. Karten hierzu gibt es im Internet unter www.musikverein-wehringen.de

Themen folgen