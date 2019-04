vor 23 Min.

Das Rathaus hat nun eine Galerie

Im ersten Stock des Verwaltungsgebäudes hat in Schwabmünchen nun auch Kunst ihren Platz.

Von Christian Kruppe

Nun zieht auch im Schwabmünchner Rathaus die Kunst als fester Bestandteil ein. Nachdem die Fraktion der Grünen im vergangenen Jahr im Stadtrat angeregt hat, im Rathaus die Flure als Galeriefläche zu nutzen, gibt es nun die erste Ausstellung in Schwabmünchens Verwaltungszentrale zu bewundern. Unter dem Titel „Gesichter einer Stadt“ gibt es Porträts von Menschen zu sehen, die Schwabmünchen sein Gesicht geben.

Die Ausstellung wurde vom „Fotokollektiv Schwabmünchen“, einer Gruppe von Fotografen rund um den bekannten Künstler und Fotografen Lothar Zull, erstellt. „Wir haben bei der Auswahl der Menschen auf den Bildern auf die Politik verzichtet und Menschen abgelichtet, die die Stadt auf ihre Weise prägen“, erklärt Zull.

Dabei ist eine vielfältige Schau aus Schwabmünchner „Persönlichkeiten“ entstanden. Menschen, die fast ein jeder kennt. Dabei kommen die Bilder ohne den Namen ihrer Protagonisten aus, nur die Bezeichnung ihrer Tätigkeit gibt den „Unwissenden“ einen Hinweis auf die porträtierte Person. Doch der dürfte für viele Schwabmünchner nicht nötig sein. Denn beim Betrachten der Bilder werden sich die meisten Besucher denken: „Klar, kenne ich.“

Den Fotografen des Fotokollektivs ist es gelungen, eine abwechslungsreiche Ausstellung mit dem gewissen „Aha-Effekt“ zu schaffen. Dabei kommt auch die hohe Qualität der Bilder zum Tragen. Trotz der eher eintönig anmutenden Aufgabenstellung „Porträt“ ist es den Fotokünstlern gelungen, die Bilder und ihre Motive genauso abwechslungsreich zu gestalten, wie die Menschen nun mal sind. Zur Abrundung gibt es einige Bilder im „Früher/Heute“-Vergleich. So zum Beispiel vom Schützenheim. Da ist es gar gelungen, auf dem einen Bild den Großvater und auf dem neuen Bild den Enkel am Tisch zu haben.

Schwabmünchens Museumsleiterin Sabine Sünwoldt freut sich über die neu geschaffene Galerie. „Vor allem, weil ich damit nichts zu tun habe“, stellt sie fest und lacht. Die Ausstellung „Gesichter einer Stadt“ ist in Sünwoldts Augen „perfekt geeignet, um die neue Galerie im Rathaus zu eröffnen“.

Es lohnt sich also, in den kommenden Tagen mal im Rathaus vorbeizuschauen. Oder sich beim geplanten Rathausbesuch etwas mehr Zeit zu nehmen, um die Gesichter, die Schwabmünchen bietet, etwas näher kennenzulernen. Ein Blick in den ersten Stock lohnt sich.

