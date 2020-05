vor 4 Min.

Das STAC-Festival ist gerettet

Fans und Künstler sorgen mit Spenden dafür, dass die Shows weitergehen können. Welche Termine geplant sind

Kurz nach seinem Umzug nach Königsbrunn stand das STAC-Festival wegen der Corona-Pandemie vor dem finanziellen Aus. Doch durch eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne wird es bald wieder STAC-Shows geben.

Die Festival-Organisatoren um Thomas Walk wurden von der Corona-Krise eingeholt und mussten alle Events in diesem Frühjahr absagen. Dadurch entstanden große finanzielle Verluste und das beliebte Kulturevent stand vor dem Aus. Nach einem Monat voller Hoffnung ist nun gewiss: Die Crowdfunding-Kampagne zur Rettung des Festivals ist erfolgreich und 100 Prozent der veranschlagten Summe von 8000 Euro wurden erreicht. Das STAC kann weiterleben und die veranstaltungsfreie Zeit bis zu den nächsten Events im Oktober 2020 überstehen.

Die Veranstalter hoffen nun, dass die Herbst-Events wie geplant stattfinden können. Denn derzeit weiß niemand, wie der Freistaat weiter mit Veranstaltungen in den kommenden Monaten umgehen wird. Doch das Team bleibt zuversichtlich. Während der Crowdfunding-Kampagne zeigte sich, welchen großen Rückhalt das bekannte Festival in der Augsburger Bevölkerung hat. Neben den vielen privaten Spenden unterstützten auch zahlreiche Künstler, die bereits beim Festival aufgetreten sind, die Kampagne. Sie beteiligten sich mit der Bereitstellung sogenannter „Dankeschöns“ in Form von Wohnzimmer-Konzerten und Fan-Paketen oder spendeten den Erlös ihrer eigenen Merchandise-Verkäufe. Mit einem guten Gefühl aufgrund der großen Hilfsbereitschaft gehen die Veranstalter nun in die nächste Planungsphase. Vom 9. bis 11. Oktober ist das STAC-Festival mit über 20 Bands in der Matrix Königsbrunn geplant. Gekaufte Karten für die Band-Abende im März behalten weiter ihre Gültigkeit.

Daneben steht auch das nächste Tanz-Festival in den Startlöchern: Am 28. und 29. November erobern über 900 Tänzer, Tanzgruppen und Artisten die Bühne der Stadthalle Friedberg. Außerdem laufen die Planungen für 2021: Im Frühjahr soll es mit vier Tanzshows erneut in die Schwarzachhalle Gessertshausen gehen und auch das in diesem Jahr ausfallende Kinderfest mit tollen Mitmachaktionen und faszinierenden Bühnenacts soll im nächsten Jahr nachgeholt werden. Über alle geplanten Events und genauen Termine hält das Festival seine Fans über seine Social Media-Kanäle und Email-Newsletter auf dem Laufenden.

Wer das STAC Festival jetzt noch aktiv unterstützen möchte, kann bis Sonntag, 10. Mai, weiter für die Crowdfunding-Kampagne unter www.startnext.com/rettet-das-stac-festival spenden. Hier kann aus vielen tollen Dankeschöns von Kinogutscheinen bis hin zu Fotoshootings gewählt werden. Unter www.stac-festival.de findet man weitere Infos.

Themen folgen