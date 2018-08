vor 33 Min.

Das Singoldsand Festival ist (fast) ausverkauft

Für den Kindertag in Schwabmünchen gibt es noch Karten. Wann mit dem Aufbau auf dem Festival-Gelände begonnen wird.

Von Michael Lindner

Das Singoldsand Festival findet in diesem Jahr bereits zum achten Mal statt – und es gibt eine gute und zugleich schlechte Nachricht. Wer sich spontan überlegt, auf das Singoldsand Festival zu gehen, hat schlechte Karten. Denn: „Alle Tickets für Freitag und Samstag sind weg. Wir sind quasi ausverkauft“, sagt Enzo Hirsch, der dieses Jahr für das Marketing zuständig ist.

„Stand jetzt, wird es keine Abendkasse geben“, sagt Hirsch. 4000 Besucher werden jeweils an beiden Tagen das Gelände zwischen der Singold und der historischen Geyerburg am 24. und 25. August in ein Festival verwandeln. Im Blickpunkt steht die künstlerische Gestaltung des Geländes mit zahlreichen, in monatelanger Vorbereitung geschaffenen Kunstinstallationen, die in ihrem Zusammenspiel wie ein Bermudadreieck wirken sollen. Wer noch kein Ticket hat, hat die Möglichkeit, vier Wochenendtickets für jeweils zwei Personen zu gewinnen. Die eine Hälfte verlosen wir über unsere Zeitung, die andere Hälfte über unsere Facebook-Seite.

Teilnahmeper Post oder E-Mail Schicken Sie eine Karte mit dem Stichwort „Singoldsand Festival“, Absender und Telefonnummer an unsere Zeitung, Bahnhofstraße 17, 86380 Schwabmünchen oder redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de. Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt und in der Zeitung informiert, die Karten sind an der Abendkasse hinterlegt.

Teilnahmeauf Facebook Beitrag liken und im Kommentar einen Freund markieren, den man gerne zum Festival mitnehmen will. PS: Unbedingt Postfach checken, die Gewinner werden nach Ablauf der Verlosung per PN benachrichtigt.

Dauerder Verlosung Die Verlosung endet am Freitag, 17. August, um 12 Uhr.

Das Singoldsand Festival will dieses Jahr mit einem spannenden Geländekonzept und einem zusätzlichen, ungewöhnlichen Veranstaltungstag für Kinder sorgen – den Singoldsandkasten. Dieser Kinderfestivaltag wurde geschaffen, weil man an zwei Veranstaltungstagen möglicherweise nicht allem und vor allem nicht allen gerecht werden kann. Dieser findet am Donnerstag vor dem Singoldsand-Wochenende, also am 23. August, von 14 bis 21 Uhr statt. Neben dem Kindermusik-Liveact „Unter meinem Bett“, einer Zaubershow und einem Zirkus wird es ein kindgerechtes Rahmenprogramm geben – wie beispielsweise Hüpfburg, Batiken, Siebdruck, Märchenzelt und Kinderschminken. Kinder bis 13 Jahre zahlen für die Tickets am Donnerstag 2,50 Euro, alle anderen zahlen zehn Euro.

Besonders stolz ist Enzo Hirsch auf das ehrenamtliche Engagement beim Singoldsand Festival. Mehr als 200 Helfer sind aktiv. „Wir haben den Luxus, dass wir so viele Freiwillige haben. Leider mussten wir einigen Helfern absagen, weil wir so viele hatten“, sagt Hirsch. Die Hauptsponsoren Ritter und MedeleSchäfer – in Person von Marketingleiter Christoph Menter – übergaben kürzlich Turnstoffbeutel und 250 Helferhandschuhe, die er als eine der wichtigsten Arbeitsmittel bezeichnet. Diese Geste ergänze laut Hirsch die finanzielle Unterstützung auf besondere Art und Weise.

Der Aufbau für das Singoldsand Festival beginnt bereits kommenden Mittwochnachmittag und damit deutlich früher als sonst.

