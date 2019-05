vor 22 Min.

Das Tor zum Park ist ein Kunstwerk

Der Schwabmünchner Luitpoldpark hat sein erstes richtiges Einganstor. Was Armin Göppel geleitet hat.

Von Christian Kruppe

Heinz Schwarzenbacher, der Vorsitzende des Verschönerungsvereins Schwabmünchen war am Samstagnachmittag gut gelaunt und zum Scherzen aufgelegt. „Eigentlich ist es Mai, das Wetter ist wie im April doch ich fühl mich gerade wie an Weihnachten“, so Schwarzenbacher auf das Geschenk deutend, welches der Luitpoldpark vom Rotary-Club Schwabmünchen bekam. Die Rotarier haben dem Verein einen lange gehegten Wunsch erfüllt. Seit Samstag hat der Luitpoldpark ein Eingangstor – oder besser gesagt – ein Portal. Dreieinhabmeter breit und etwas mehr als zweieinhalb Meter hoch, gefertigt aus Aluminium, Cortanstahl und Holz. Was nach einem stählernen Ungetüm klingt, entpuppt sich als leichtes, frisches und formschönes Kunstwerk.

Geschaffen hat es der Großaitinger Metallbauer Armin Göppel. Dieser hat sich bei der Planung viele Gedanken gemacht, wie das Tor am Ende aussehen soll. „Das Tor hat viel Symbolkraft“, so Göppel. Die beiden fest installierten, somit immer offenen Torflügel stellen mit ihrer Wellenform zum Einen das Wasser dar, welches ein wichtiger Bestandteil des Parks ist. Zum Andern symbolisieren die immer offenen Torflügel aus Cortanstahl, dass der Park für alle geöffnet ist. Mit dem in den Flügeln eingebunden Logos des Verschönerungsvereins wird dieser und auch die Stadt mit in die Gestaltung des Tors einbezogen, da sie die wesentlichen Stützen des Parks sind.

Mitten im Korpus laden zwei Nischen zum Verweilen ein. Die Torfront bietet zudem Informationen zum Park, wie auch zum Spender, dem Rotary-Club.

Ein Symbol für die Natur im Luitpoldpark in Schwabmünchen

Die Holzkonstruktion über dem Tor ist Symbol für die Natur und die Bäume, die den Park maßgeblich prägen. Die Konstruktion trägt auch den Schriftzug „Grüß Gott im Luitpoldpark“, der noch einmal verdeutlicht, dass der Luitpoldpark ein Park für alle ist.

Matthias Lieckfeld, Präsident des Schwabmünchner Rotary-Clubs ist von dem Tor „restlos begeistert“. Er lobte Göppel für sein Werk, das „einen modernen und dynamischen Charakter ausstrahlt, was dem Park wie auch der Stadt gerecht wird“. Lieckfeld dankte zudem nochmals den beteiligten Firmen, neben Stahlbau Göppel waren dies Baur Furniere, die Schreinerei Lehle und Plasterer Frank Schnitzler.

Auch Altlandrat Karl Vogele fand nur lobende Worte für das Kunstwerk. „Die Vision der Gründungsväter aus dem Jahr 1883 wird weiter getragen. Anfang der 1970er Jahre war die massiv umstrittene Erweiterung des Parks ein Meilenstein. In den vergangenen Jahren hat Heinz Schwarzenbacher mit seinen Mitstreitern den Park und auch den Verein in eine neue Ära geführt“, so Vogele. „Unser Park ist heute ein Bürgerpark für Alt und Jung, für Groß und Klein. Dieses Tor ist ein weiterer Baustein für die Zukunft des Park“, so der Altlandrat weiter.

Offen bleibt die Frage, ob es weitere Tore geben wird. „Der Wunsch in schon da, aber auch die Finanzierung muss gesichert sein“, so Vereinschef Schwarzenbach.

