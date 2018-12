vor 53 Min.

Das Weihnachtsgeschäft läuft immer später

Die Einzelhändler in der Region in mit dem Weihnachtsgeschäft zufrieden.

Die Einzelhändler aus dem Landkreis sind mit dem Weihnachtsgeschäft zufrieden. Der Umsatz bleibt im Jahresvergleich stabil. Doch es gibt auch Veränderungen.

Von Elmar Knöchel

Nach dem Weihnachtsgeschäft stehen auch für den Einzelhandel ruhigere Tage vor der Tür. Ist doch in einschlägigen Bereichen wie Spielzeug, Schmuck, Wein, Buchhandel und Elektronik bis zur Hälfte des Jahresumsatzes von Weihnachten abhängig. So war es für manche Einzelhändler von existenzieller Bedeutung, ob das Weihnachtsgeschäft zufriedenstellend ausfällt. Grund genug also, nachzufragen, wie es denn nun gelaufen ist.

Reimund Keppeler, Inhaber Uhren Schmuck Keppeler in Schwabmünchen ist zufrieden. „Der diesjährige Weihnachtsumsatz hat sich auf dem Niveau von 2017 eingependelt. Er wird den letztjährigen nicht übertreffen, aber auch nicht abfallen.“ Dies sei gerade in dieser Branche sehr wichtig. Denn bei Uhren und Schmuck mache der Dezember-Umsatz gut und gerne 30 Prozent des Jahresumsatzes aus. Natürlich würde auch er den gestiegenen Druck durch die Onlinekonkurrenz spüren. Aber mit guter Beratung und einer sorgfältigen Sortimentsauswahl könne man viel bewirken. Auch mit Reparaturen und einer zuvorkommenden Abwicklung bei Garantiefällen könne sich der stationäre Handel weiterhin gut positionieren.

Rudolf Dietze, Inhaber von Wein &Kunst in Königbrunn, freut sich über ein gutes Geschäftsjahr. Speziell die letzte Woche vor Weihnachten habe der Umsatz kräftig angezogen und die anfänglichen Verluste im Weihnachtsgeschäft nahezu wettgemacht. Dass er das Vorjahresergebnis nicht ganz erreichen wird, läge hauptsächlich am Geschäft mit Firmenkunden. Diese hätten in diesem Jahr spürbar weniger Präsentaufträge erteilt als in den Vorjahren. Das Privatkundengeschäft im Laden sei aber wieder gut gelaufen.

Andreas Dieminger von Foto Hirche in Bobingen ist nicht so zufrieden mit dem Umsatz zum Jahresende. „Bei uns ist das Weihnachtsgeschäft schon die letzten Jahre hindurch rückläufig. Da macht dieses Jahr leider keine Ausnahme“. Kameras würden mittlerweile fast ausschließlich im Internet oder in Elektronikmärkten gekauft. Da könne ein kleiner Foto-Laden nicht mithalten. Allerdings, so bestätigt er, gebe es immer noch Kunden, die sich eine ausführliche Beratung bei ihm im Fachgeschäft holen würden, um dann später im Internet zu kaufen. Sein Geschäft punktet mit einer Vielzahl zusätzlicher Angebote.

Marco Liebscher, Juniorchef von Liebscher Optik in Bobingen, sieht seine Brillen nicht als typische Geschenkartikel. Das Weihnachtgeschäft beruhe bei ihm eher auf dem Faktor Zeit. Er beobachtet, dass viele Kunden vor und über die Feiertage Urlaub hätten. So könne oftmals auch der Partner beim Aussuchen einer Brille dabei sein. Das schaffe eine entspannte Atmosphäre beim Auswählen. Aber an Zahlen könne man diesen Anteil allerdings nicht festmachen.

Hans Grünthaler, Inhaber der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen, bestätigt einen allgemeinen Trend, von dem auch Kollegen sprechen. „Das Weihnachtsgeschäft verlagert sich immer weiter nach hinten. Auch in diesem Jahr war es zu Beginn verhalten, um dann doch noch kräftig zuzulegen“. Seiner Meinung nach könne das auch am Wetter liegen. Da es Anfang Dezember noch wenig winterlich war, fehlte da den Menschen wohl einfach die nötige „Weihnachtsstimmung“. Darum würden viele Weihnachtseinkäufe einfach aufgeschoben. Aber am Ende habe sich der Umsatz wieder auf Vorjahresniveau eingependelt. Auch Grünthaler ist sich der verstärkten Konkurrenz aus dem Onlinehandel bewusst. Aber durch mehr Einsatz von Werbung und interessanten Veranstaltungen sehe er sich durchaus in der Lage, den Internet-Händlern die Stirn zu bieten. Daher blicke er durchaus positiv in die Zukunft.

Ivana Heider, Inhaberin des „Barrique“ in Bobingen zeigt sich sehr optimistisch. „Es war mein erstes Jahr im Einzelhandel. Aber der Umgang mit Wein und Delikatessen ist die Erfüllung meines Traumes“. Zwar fehlten ihr, da sie erst dieses Jahr eröffnet habe, die Vergleichswerte, aber sie sei durchaus zufrieden. Es sei ein sehr intensives Jahr gewesen, doch die positiven Eindrücke würden alles überwiegen. Ihr Angebot an Weinproben, Whiskyabenden und After-Work-Parties werde sehr gut angenommen. Daher könne sie gar nicht anders, als eine positive Bilanz zu ziehen und das abgelaufene Jahr auf der „Haben-Seite“ zu verbuchen.

Themen Folgen