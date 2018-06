vor 33 Min.

Das alte Altenheim ist nun Geschichte

Das ehemalige Seniorenheim der AWO am Hohen Weg ist nach jahrelangem Leerstand nun verschwunden. Wie geht es mit dem Gelände jetzt weiter?

Von Christian Kruppe

Bereits seit Herbst 2016 steht das ehemalige Seniorenheim der AWO am Hohen Weg in Schwabmünchen leer, die Bewohner leben seitdem im schmucken Neubau in der Giromagnystraße. Solange das Gebäude im Taubental leer stand, hatte es seinen Nutzen – mehrere Rettungsorganisationen nutzten die Gebäude als Übungsfläche. Feuerwehr, THW, Rotes Kreuz und die Rettungshundestaffel des BRH aus Mittelneufnach trainierten dort, teils sogar gemeinsam, den Ernstfall. Auch der eine oder andere Obdachlose fand nach Angaben der Nachbarn gelegentlich Gefallen an dem leeren Gebäude. Das dürfte nun endgültig Geschichte sein. Denn von den Bauwerken, die Einrichtung bestand aus mehreren Gebäuden, sind nur noch Schutthaufen übrig.

In den vergangenen Tagen wurde der Abriss komplett vollzogen. Nachdem einige Wochen lang Ruhe auf dem Gelände herrschte und die Bauten teilabgerissen ihr unschönes Dasein fristeten, ging es nun schnell. Mit fünf großen Baggern, einem Kran und weiteren Geräten wurde den Mauern zu Leibe gerückt. Schon vor Ort sorgt ein Mahlwerk dafür, dass der Schutt zerkleinert und abtransportiert werden kann. Warum die Arbeiten lange still standen, ist ebenso offen wie die Zukunft des Areals. Im vergangenen Dezember hieß es, auf den rund 7000 Quadratmetern könnten gut 100 Sozialwohnungen entstehen. Daran hätte auch die Stadt Interesse, wie im Zuge der Haushaltsberatung 2018 bekannt wurde. Sie könne sich vorstellen, dort einige Wohnungen zu erwerben. In früheren Planungen war von Mehrgenerationenwohnen und einem Kindergarten die Rede. Wann und in welcher Form das Areal bebaut wird, ist noch nicht bekannt.

