Das ist Athos der Schulhund

Ganz leise ist es in der Klasse 1c der Laurentius-Grundschule in Bobingen. Athos kann schließlich viel besser hören als wir Menschen. Im Eifer des Gefechts kullert trotzdem ein Bleistift den Tisch hinunter. Schnell heben die Kinder ihn auf. Athos wird ihn sich sonst schnappen und vielleicht darauf herumkauen. Und das wäre schlecht für ihn. Athos, das ist der Schulhund von Lehrerin Silke Koprowski. Jeden Mittwoch darf er mit ihr die Schule besuchen. Dann wissen ihre Schüler, was sie tun müssen: Leise sein, nichts herumliegen lassen und Athos auch seine kleinen Auszeiten gönnen.

Wenn der Hund in der Klasse herumläuft, darf er auch gestreichelt werden, liegt das Tier auf seiner Decke, dann gilt: in Ruhe lassen. Und ganz wichtig: Nach dem Hundestreicheln werden die Hände gewaschen – mit Seife!

Lenkt ein Hund im Unterricht nicht ab?

Ein Hund im Klassenzimmer, lenkt das nicht ab? Das kann Silke Koprowski ganz klar verneinen. Sie setzt Athos, der sich noch in seiner Ausbildung zum Schulhund befindet, gezielt ein. Leseschwache oder schüchterne Kinder beispielsweise dürfen dem Hund vorlesen. Athos wertet nicht, er hört einfach nur zu. Das hilft den Kindern ungemein. Zappelige Kinder werden ruhiger, wenn der Hund neben ihnen sitzt. Sie können sich dann besser auf ihre Aufgaben konzentrieren.

Das Projekt besticht durch seine positiven Effekte. Schulleiter Theo Dörfler war deshalb sofort dafür, als Silke Koprowski mit der Idee bei ihm vorsprach. „Ich habe von anderen Schulen, die einen Schulhund haben, nur Positives gehört“, erinnert er sich. Natürlich habe man das in der Lehrerkonferenz angesprochen, nachdem das Kollegium dem Projekt ebenfalls unterstützend gegenüberstand, sei es für ihn kein Problem gewesen, der Idee zuzustimmen.

Ein Körbchen im Sekretariat

Jeden Mittwoch darf Athos jetzt mit in die Schule. Silke Koprowski hat dann einen kurzen Tag, das ist wichtig, denn der kleine Schulhund soll nicht überfordert werden und sich wie die Erstklässler langsam und spielerisch an den Schulalltag gewöhnen.

Deshalb hat Athos eine Ausweichstelle außerhalb des Klassenzimmers bei Schulsekretärin Petra Prestel. Wird es ihm im Klassenzimmer zu viel oder sieht der Unterricht Projekte vor, bei denen er nicht dabei sein kann, darf er im Sekretariat in seinem Körbchen liegen. Dort wartet auch immer ein Leckerchen auf den wuscheligen Maltipoo (Malteser-Pudel-Mischling).

Athos hat ein sanftes Wesen und hört auf sein Frauchen Silke Koprowski. Das ist wichtig und eine der Grundbedingungen, um ein Schulhund zu werden. Man darf ihn überall anfassen und er bellt kaum. Selbstverständlich ist das Tier gepflegt und hat alle nötigen Impfungen und Untersuchungen. Zusätzlich zu ihrem gemeinsamen Einsatz in der Schule besucht sein Frauchen mit ihm die Hundeschule. So wie die Schüler der 1c muss sich auch Athos an die aufgestellten Regeln halten können und wissen, was von ihm erwartet wird.

Athos ist bei allen beliebt

Das funktioniert gut in der Laurentius-Grundschule. So gut sogar, dass die Schüler ihrer eigenen Klasse die anderen Schüler darauf hinweisen, wie sie sich zu verhalten haben, wenn sie Athos auf dem Gang treffen. Und auch diese Schüler suchen die Nähe zu dem kleinen Maltipoo. So profitiert am Ende die ganze Schulgemeinschaft vom Schulhund.

Die Vorteile des Projektes liegen für Silke Koprowski klar auf der Hand: „Wenn Athos da ist, ist es auf jeden Fall aufgeräumter am Boden“, lacht sie und kann noch etliche weitere Punkte aufzählen: Die Kinder sind leiser, weil sie das Tier nicht erschrecken möchten. Selbst zurückhaltende Kinder kommen am Mittwoch offener und freudestrahlender in die Schule, weil sie sich auf den Schulhund freuen. Und das Verantwortungsbewusstsein wird gestärkt, weil die Erstklässler den Platz für den Hund herrichten und Athos mit Wasser und Futter versorgen.

Erst seit einigen Monaten gehört Athos zur Schulfamilie der Laurentius-Grundschule, aber schon jetzt zeigt das Projekt seine Wirkung. Schule ohne Schulhund? Nicht nur für die Schüler der 1c schon kaum mehr vorstellbar.