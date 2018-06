vor 58 Min.

Das kleine Geheimnis der Rockabella

Bei den Rock-’n’-Roll-Days kamen Bewerberinnen von weit her.

Von Andrea Collisi

Echte Rock-’n’-Roller lassen sich durch nichts abhalten. Schwüle Sommerhitze, bei der andere am See sich Abkühlung suchen, lange Anfahrten, die man für den besonderen Treff zuvor im Oldtimer ohne Klimaanlage bewältigen muss: alles kein Problem, selbst wenn das von der Wetter-App versprochene kühlende Samstagsgewitter ausbleibt. Rock-’n’-Roller sind von Haus aus entspannt und gut drauf, sie lieben es, sich schmissig zu bewegen mit Hüftschwung und anderen Drehbewegungen, und können dies vor allem auch beneidenswert gut. Und bei den Sommertemperaturen ist so ein fliegender Tellerrock auch ganz praktisch. Nach Königsbrunn vors Matrix kamen zu dem achten Rock-’n’- Roll-Days nicht nur Leute aus dem nahen Augsburg oder den Stauden, nein, auch aus München und Rosenheim reisten sie mit entsprechender Aufmachung und Vorfreude an ihrem Jahrzehnt der Fünfziger an.

Wunderkind wurde erwachsen

Veranstalter Carsten Thurow sowie das Team vom Matrix um Ralf Engelstätter hatten ja auch was zu bieten. Für Stimmung sorgten am Nachmittag neben den Line-Dancern The Wilde Boots. Sie tanzten ihre Formationen unter anderem auch zur Livemusik des „Deutschland sucht den Superstar“-Rock-’n’- Rollers Nico Sücker, der vor knapp zehn Jahren bereits im damaligen YouZ aufgetreten war. Damals durfte das ehemalige „Rock-’n’- Roll-Wunderkind“ nur in Begleitung seiner Eltern am Wettbewerb teilnehmen, erinnerte sich Veranstalter Carsten Thurow und erklärt weiter: „Ich halte mit allen Musikern über Jahre Kontakt und freue mich, dass er kam.“ Die drei aus München angereisten Christine (73), Michaela (50) und Celina (18) Frauenfeld kamen seinetwegen. „Drei Generationen – eine Liebe: der Rock ’n’ Roll“, unterstrich die Großmutter. Das war an dem diesjährigen Treffen besonders auffallend: wie durchmischt das Publikum war. Viele eingefleischte Alt-Rock-’n’-Roller, aber genauso stark vertreten ganz junge Paare in Kleidung mit passender Handtasche, Schuhen und den bekannten Frisuren.

Auch im Elvis-Fieber

Dass auch einige Fifties-Anhänger ihre ebenfalls schon mit Elvis-Fieber angesteckten Kinder mitbrachten, zeigte sich später auch bei der Wahl zur Miss Rockabella. Publikumsliebling war die neunjährige Emmi, die bei ihrer Vorstellung angab, gern Boogie zu tanzen. Als sie vom Moderator aufgefordert wurde, ob sie auch vortanzen könne, antwortete sie: „Aber nicht ohne meinen Papa!“ Da wurden bei manchem Besucher die Augen feucht. Und das Paar legte dann auch eine schmissige Tanzeinlage hin, die mit anerkennenden Pfiffen und Applaus gewürdigt wurde. Die Jury tat sich diesmal auch besonders schwer wegen einiger Bewerberinnen, die sich mit ihrer Ausstrahlung oder besonders authentischem Äußerem gegenseitig starke Konkurrenz machten. Am Ende war die 25-jährige Sabrina Kottke aus Königsbrunn die Glückliche. Sie nahm strahlend das Preisgeld von 100 Euro, das von der Sicherheitsfirma Daniel Eichinger gesponsert war, sowie die Scherpe entgegen und zeigte auch nochmals keck ihr Tattoo am Oberschenkel. Am Abend wurde nochmals richtig fetzig abgerockt. Da kamen Kenner der Musikszene, die dabei sein wollten, als die Rock-’n’-Roll-Helden von Dancing Creeps nach 25 Jahren erstmals wieder zusammen auftraten und die beim authentischen Rockabilly von Gigi & the Two Tones sowie den schnellen und harten Tönen von Slapdash aus Prag abtanzen wollten.

