Das kleine Zentrum vor Augsburg

Das Wachstum Bobingens alleine reichte nicht, die Rechte und Pflichten einer Stadt zu übernehmen. Es war einiges zu leisten

Natürlich ist Bobingen älter als 50 Jahre. Die Tausendjahrfeier feierte der Ort schließlich schon 1994. Zur Entwicklung hin zu einem Wohnort mit hoher Lebensqualität war ein weiter Weg. Die Stadterhebung 1969 war nur die Konsequenz daraus.

Vom Dorf „Pobinga“ in der Zeit des Bischofs Ulrich über die mittelalterliche Dienstmannensiedlung des Hochstifts Augsburg bis zum Sitz eines bischöflichen Pflegamtes bestimmte die Nähe der Reichs- und Bischofsstadt Augsburg die Lebensbedingungen vor Ort. Das stattliche Dorf umfasste um 1800 bei der Eingliederung in das Kurfürstentum/Königreich Bayern etwa 1300 Einwohner in 240 Anwesen und ländlichen Handwerksbetrieben.

Mit dem Wachstum der Bevölkerung erweiterte sich der Siedlungsraum zwischen Singold und Bahnlinie, und die Funktion wandelte sich vom Gewerbe- und Industriestandort zu einem zentralen Ort für Dienstleistung, Bildung und Kultur im Ballungsraum Augsburg.

Die logische Folge war die Ernennung zum Markt 1953 und am 26. Juli 1969 zur Stadt. Mit der Eingemeindung der Nachbardörfer Straßberg, Reinhartshausen und Waldberg und wachsenden kommunalen Aufgaben erweiterte sich die Ausstrahlung und Bedeutung der Stadt beträchtlich.

Ein Blick in die Archive zeigt, wie der Marktgemeinderat vor einem halben Jahrhundert Bobingens Entwicklung vorantrieb.

Schon im Juli 1964 hatte Landrat Franz Xaver Frey im Innenministerium die Stimmung ausgelotet und ein günstiges Klima ausgemacht. Darum empfahl er Bobingen, „langsam und ohne Behandlung im Marktrat oder in der Öffentlichkeit Material zu sammeln und einen formlosen Antrag vorzubereiten“. Landrat Frey hat die Gemeinderäte vorgewarnt: Als Stadt werde sich Bobingen ganz neuen Herausforderungen stellen müssen. Doch den Ratsmitgliedern war nicht bange. Sie hatten ja schon viel vorzuweisen. Die Erhebung zur Stadt bringe zwar keine direkten Vorteile, so Frey, bedeute aber „eine gewisse Anziehungskraft für Außenstehende und bedingt eine gewisse Großzügigkeit in Planung und kommunaler Entwicklung“.

Im April 1966 entschieden die Ratsmitglieder erstmals, einen formellen Antrag zu stellen. Dafür finden sich in den Protokollen gewichtige Gründe: Seit der Markterhebung 1953 sei Bobingen zum wirtschaftlichen und schulischen Mittelpunkt im nördlichen Teil des Landkreises Schwabmünchen geworden; die Einwohnerzahl war seitdem um ein Drittel auf 9200 gestiegen.

Als Problem sah Bürgermeister Alois Häring die nicht ausreichende Zahl von Fremdenbetten, denn auch aus der französischen Partnerstadt Aniche erwartete man für das große Fest eine stattliche Delegation.

„Es wäre besonders attraktiv, wenn bis 1969 auch das schon seit Längerem geplante Hallenbad entstehen würde“, heißt es im regen Schriftverkehr von 1967. Im folgenden Jahr wurde es dann ernst: Das Landratsamt mahnte die Bobinger, möglichst bis Weihnachten 1968 alle erforderlichen Karten und Fotos, Protokolle und Urkunden beim bayerischen Innenministerium einzureichen. Am 21. Januar 1969 stellte der Marktgemeinderat einen offiziellen Antrag; begründet wurde er unter anderem mit der Fertigstellung großer kommunaler Baumaßnahmen von überörtlicher Bedeutung. Bauprojekte für Hallenbad, Krankenhaus und Feuerwehr waren 1969 der Stolz der Gemeindeväter. Und sie fanden den Mut, der überörtlichen Bedeutung Bobingens weiter gerecht werden zu wollen. (stö)

