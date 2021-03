05.03.2021

Das neue Pfarrerpaar will sich nicht nur musikalisch einbringen

Plus Pfarrerin Anne-Kathrin Kapp-Kleineidam und Pfarrer Martin Kleineidam verstärken das Team der evangelischen Gemeinde Königsbrunn. Wie sie ihre Posten antreten.

Ihr Nachname ist ein Zungenbrecher, das gibt Anne-Kathrin Kapp-Kleineidam lachend zu und sagt: "Mir reicht es, wenn die Menschen Frau Pfarrerin zu mir sagen." Zusammen mit ihrem Mann Martin Kleineidam gehört sie seit Februar zum Team der evangelischen Kirchengemeinde St. Johannes in Königsbrunn. Beide haben je eine halbe Stelle inne und arbeiten sehr gut zusammen, was als Ehepaar nicht unbedingt selbstverständlich sei, wie sie sagen: "So konnten wir auch immer Arbeit und Familie, wozu auch unsere vier Kinder im Alter von 17 bis 26 Jahren gehören, unter einen Hut bringen."

Beim Theologiestudium in Heidelberg haben sie sich kennengelernt, und zwar im Chor. Schnell haben sie festgestellt, dass sie sich nicht nur lieben, sondern auch einen ganz ähnlichen Hintergrund haben. Zum einen teilen sie die Leidenschaft zur Musik. Anne-Kathrin Kapp-Kleineidam spielt Oboe, ihr Mann Fagott. Beide haben lange überlegt, ob sie Musik oder Theologie studieren sollen. Und beide Väter waren Pfarrer.

Musikalisch stellten sich die Pfarrer den Königsbrunnern schon vor

Heute möchte das Ehepaar die Menschen mit ihrer Musik auf einer anderen Ebene ansprechen: "Mit Musik kann man Zuhörer in der Seele erreichen, egal welche Sprache sie sprechen." Das stellten die beiden Pfarrer schon eindrucksvoll unter Beweis beim Abschiedsgottesdienst von Diakon Thomas Pötschke. Als Anne-Kathrins Sopranstimme beim Kirchenlied "Ein feste Burg ist unser Gott" ertönte, drehten sich zahlreiche Köpfe neugierig von unten in Richtung Empore, um zu sehen, wer dort so wunderbar singt.

"Da die Kirchengemeinde derzeit selbst mit Maske nicht singen kann, gehörten unter anderem ich, mein Mann und Pfarrer Ernst Sperber zum Chor auf der Empore", führt Anne-Kathrin Kapp-Kleineidam aus. Das Zusammen-Musizieren des Ehepaares klappt reibungslos, wie sie versichern: "Richtiges Taktgefühl ist wichtig, auch zwischenmenschlich gesehen." An der vorherigen Arbeitsstelle in Göggingen hat das nicht so gut geklappt. Nach Unstimmigkeiten mit dem Kirchenvorstand kam es zu dem Ortswechsel. Äußern will sich das Paar zu den Vorgängen nicht mehr.

Martin Kleineidam arbeitet mit Senioren und hat die Landesgartenschau mitgestaltet

Faszinierend an seinem Beruf findet Martin Kleineidam, so vielen verschiedenen Menschen zu begegnen. In der Brunnenstadt wird er sich hauptsächlich um die Seniorenseelsorge kümmern sowie um Beerdigungen. "Leider kann ich aufgrund der Covid-19-Pandemie derzeit noch nicht in die Seniorenheime", bedauert der 55-Jährige. Zudem ist er Religionslehrer am Peutinger-Gymnasium in Augsburg.

Seinen Nachnamen verdankt er seinem aus Schlesien stammenden Vater. Er selbst ist in Kronach (Oberfranken) geboren, seine Frau in Stuttgart. Beide sind in ihrer Kindheit schon viel rumgekommen, durch den Pfarrer-Beruf der Väter. Später hat sich dieser Werdegang fortgesetzt. Unter anderem war das Ehepaar 15 Jahre in der evangelischen Kirchengemeinde Bayreuth tätig. Eine ganz besondere Aufgabe nahm Martin Kleineidam in dieser Zeit wahr, wie er schildert: "Als Sonderauftrag durfte ich einen Teil der Landesgartenschau als interreligiöses, großes Projekt mitgestalten." Seine Frau hat schon Erfahrungen gesammelt mit Fernsehgottesdiensten und beide haben auch Rundfunkandachten gestaltet. Die Menschen mit modernen Medien zu erreichen, sei auch in der Pandemie wichtig, denn gerade im Moment suchten viele Menschen Halt und Trost.

Pfarrerin spielt seit drei Jahren im Kammerorchester Königsbrunn

Die 52-jährige Pfarrerin ist in der Brunnenstadt nicht ganz unbekannt, da sie seit rund drei Jahren im Kammerorchester Königsbrunn Oboe spielt. Ihr Aufgabenbereich geht über Gottesdienste gemeinsam mit ihrem Mann bis hin zu Sonderveranstaltungen wie der "Offenen Kirche" am kommenden Freitag. Zwischen 15 und 18 Uhr findet anlässlich des Weltgebetstages in der katholischen Kirche Zur Göttlichen Vorsehung eine ökumenische "Offene Kirche" statt. "Mir ist wichtig, dass Kirche und Gesellschaft einander essenziell sind, dass beide aufeinander angewiesen sind und sich gegenseitig inspirieren", sagt die 52-Jährige.

Gemeinsame Gottesdienste, gemeinsam musizieren, gemeinsames Familienleben - ist das nicht ein bisschen viel Gemeinsamkeit? "Nein", versichern beide: "Es ist hilfreich, wenn wir uns austauschen können, gerade im Beruf, denn da gibt es ja auch belastende Umstände." Es sei schön, wenn der andere versteht, in welcher Situation man sich befände. Da beide auch gerne leben was sie predigen, fahren sie Tandem. "Wir haben gar kein Auto mehr, der Umwelt zuliebe", erklärt Anne-Kathrin Kapp-Kleineidam: "Ich bin kleiner, deshalb fahre ich vorne, mein Mann schaut über mich drüber und gibt Anweisung von hinten." So fahren sie derzeit auch von Göggingen, wo sie im Pfarrhaus wohnen, nach Königsbrunn zur Arbeit. Wie lange sie in der Brunnenstadt bleiben werden, hängt von höheren Stellen ab: "Wie freuen uns auf jeden Fall, dass wir jetzt da sind. Es ist ein sehr schönes Arbeiten in der Gemeinde St. Johannes in Königsbrunn."

