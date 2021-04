vor 34 Min.

Das passiert gerade auf der Baustelle am Kinderhaus in Langenneufnach

Plus Bis zum Jahresende soll der Anbau der Kita in Langenneufnach stehen. Bis dahin stehen noch einige Bauarbeiten an - und die Kinder erleben den Fortschritt hautnah.

Von Karin Marz

Deutlich zu erkennen ist mittlerweile, wie das Kinderhaus St. Martin in Langenneufnach nach der Erweiterung aussehen wird. Momentan ist der Anbau allerdings noch eine Baustelle. Errichtet wurde das ursprüngliche Gebäude zwar erst vor 13 Jahren. Aber inzwischen platzt der Kindergarten aufgrund der stetig steigenden Nachfrage nach Betreuungsplätzen aus allen Nähten. Laut Kinderhaus-Leiterin Claudia Winkler-Eichinger gibt es bereits auch eine Warteliste für Kinder, die momentan keinen Platz mehr bekommen haben. "Wir merken zunehmend, dass der Bedarf durch bauwillige Familien steigen wird." Deshalb wird nun angebaut, damit künftig bis zu 176 Kinder im Kinderhaus Platz haben. Vor neun Monaten war Spatenstich für den Anbau ans Kinderhaus St. Martin Neun Monate nach dem Spatenstich steht der Rohbau in Holzständerbauweise und die Deckenelemente aus Holz sind auf dem ganzen Gebäude verlegt sowie oberseitig witterungssicher abgedichtet worden. "In den nächsten Wochen wird zunächst das Dach gedämmt und dann durch den Spengler mit einem Blechdach gedeckt, das danach teilweise begrünt wird", erklärt Wolfgang Krettenauer vom Architekturbüro Rieger aus Grimoldsried. Innen werden zeitgleich die Trockenbauarbeiten und die Rohinstallationen für Elektro, Sanitär, Heizung und Lüftung durchgeführt. Hier arbeiten bis zu vier Firmen Hand in Hand. Mit dem Einbau der großen Fensterelemente soll noch in diesem Monat begonnen werden, so Krettenauer. 3,6 Millionen Euro kostet der Erweiterungsbau, der sich ebenerdig an das bestehende Untergeschoss Richtung Rathausstraße anschließt. "Von den Kosten als auch vom Zeitplan liegen wir momentan absolut im Rahmen", erklärt Kirchenpfleger Wilhelm Knoll, der damit rechnet, dass der Anbau zum Jahresende bezugsfertig ist. Komplett fertiggestellt werden die Erweiterungsarbeiten allerdings erst im September nächsten Jahres sein. Denn Ende dieses Jahres werden zunächst alle Gruppen des Kinderhauses vom Bestandsgebäude in den Neubau ziehen, weil dann in den alten Räumlichkeiten noch Umbauarbeiten anstehen. Die Kindertagesstätte in Langenneufnach hat künftig acht Gruppen Nach Abschluss aller Arbeiten werden dann im Neubau drei Kindergartengruppen sowie Küche, Speise-, Personal- und Mehrzweckraum sowie Sanitär-, Technik- und Lagerräumlichkeiten untergebracht. In das Bestandsgebäude werden eine Kindergartengruppe, die beiden Krippengruppen sowie zwei Hortgruppen einziehen. Insgesamt verfügt das Kinderhaus dann über acht Gruppen. Bis es so weit ist, haben die Buben und Mädchen des Kinderhauses Gefallen daran gefunden, zuzuschauen und hautnah mitzuerleben, wie der Anbau entsteht. Vor allem aber die großen Baumaschinen haben es den Kindern sehr angetan, berichtet Winkler-Eichinger. Lesen Sie dazu auch: Das Kinderhaus Langenneufnach öffnet in Zukunft etwas später

Die neue Optik der Martinskirche in Langenneufnach kommt günstiger

Langenneufnach plant Wassererlebniswelt an der Neufnach

