Das sagen die Anwohner zum Singoldsand-Festival

Plus Die Besucher des Singoldsand-Festivals freuen sich schon auf die Musik der Bands. Die fällt für einige Anwohner eher unter die Kategorie „Krach“.

Das Singoldsand-Festival hat seinen Namen von dem Bach Singold, der das Veranstaltungsgelände auf einer Seite säumt. Die Gäste können sich im fließenden Wasser die Füße kühlen, wenn sie vom Tanzen eine Pause brauchen. Direkt am anderen Ufer stehen Häuser – und deren Bewohner müssen sich etwas anderes einfallen lassen, wenn sie eine Auszeit von Musik und feiernden Menschen wollen.

Einer von ihnen ist Reiner Schuster. „Man kann ja nicht gleich alles verbieten“, stellt er klar. Aber die Geräuschkulisse direkt vor seinem Fenster für zwei volle Tage ist ihm dann doch zu viel. „Während des Festivals ist der Bass zu laut“, sagt er. Den höre man auch im Haus noch sehr deutlich. Dass das Festival mitten in einem Wohngebiet stattfindet, hält er für keine gute Idee.

Ein Nachbar legt seinen Urlaub auf die Zeit des Singoldsand-Festivals

Doch für sich hat Schuster bereits eine Lösung gefunden: „Ich fahre normalerweise in den Urlaub. Nur diesmal bin ich zu Hause, weil Bekannte zu Besuch kommen.“ Dass nicht alle Anwohner gut auf das Festival zu sprechen sind, ist den Organisatoren klar. Deswegen suchen sie das Gespräch und versuchen, Lösungen für die Beschwerden zu finden. „Natürlich können wir das Festival nicht ganz absagen“, stellt Sebastian Baiter vom Organisationsteam klar. „Aber wir lassen zum Beispiel beim Aufbau keine Musik mehr laufen und achten darauf, dass laute Arbeiten während des Tages stattfinden.“ Wenngleich solche Vorkehrungen die Lautstärke des Festivals selbst nicht senken, kommen sie trotzdem bei den Anwohnern gut an. Schuster beispielsweise sagt: „Beim Aufbau ist alles in Ordnung.“

Der Bass von der Bühne lässt das Geschirr in der Wohnung vibrieren

Weniger positiv blickt ein Paar auf die kommenden Tage, das auf der gegenüberliegenden Seite des Festivalgeländes im zweiten Stock wohnt. Vom Balkon können Maria Nöß und Walter Linke direkt auf die größere der beiden Bühnen sehen – und bekommen die Musik ungedämpft ab. „Wenn ich bei geschlossenem Fenster im Wohnzimmer sitze, lässt der Bass die Scheibe und sogar meine Kaffeetasse vibrieren“, schildert Walter Linke. Außerdem sei die Akustik sehr ungünstig. Er höre jedes Wort, das dort unten geredet werde. Deswegen seien auch Auf- und Abbau eine Belastung. Und wenn die Helfer nach Ende eines Festivaltages in der Nacht aufräumten und später noch in den Zelten beisammensäßen und lachten, dringe das bis in die Wohnung.

Linke und Nöß nehmen ebenfalls über die Festivalzeit Urlaub, wenn es möglich ist. Nöß wünscht sich, dass die Stadt als Veranstalter den Anwohnern für die lauten Tage ein Hotelzimmer zahlt. Das dürfe auch gerne irgendwo in Schwabmünchen sein, sie wolle nur dem Lärm entkommen.

Das Singoldsand-Organisationsteam geht auf die Anwohner zu

Auch wenn sich einige Anwohner noch immer über die Lärmbelastung ärgern, seien die Beschwerden über die Jahre deutlich zurückgegangen, berichtet Sebastian Baiter. Er vermutet, dass dazu auch die Transparenz bei den Aufbauarbeiten beigetragen hat. Seit einigen Jahren dürfen Passanten über das Gelände schlendern, während dort Bühnen, Stünde und Sandstrand entstehen. Manche Anwohner seien sehr interessiert, würden immer wieder vorbeischauen und mit den Organisatoren ins Gespräch kommen, sagt Baiter.

Während die meisten Anwohner über die Jahre schon Erfahrungen mit dem Singoldsand-Festival gesammelt haben, ist Lisa Postler gespannt auf ihr erstes Mal. Sie ist erst vor zwei Wochen in die Wohnung an der Singold gezogen. „Gerade zu spät, um ein Gratisticket zu bekommen wie die anderen Anwohner“, bedauert sie. Doch das werde sie ohnehin nicht brauchen: „Hören werden wir die Musik sowieso.“ Der Aufbau sei schon einmal angenehm verlaufen, zieht Postler eine erste Bilanz. Nun hoffe sie, dass die Ruhezeiten nach den Festivaltagen ab ein Uhr nachts eingehalten werden. Dass sie den ganzen Tag die Musik hört, werde sie nicht stören.