04.02.2021

Das steckt hinter dem Fluglärm über der Region Augsburg

Plus Im Großraum Augsburg gab es zuletzt vermehrt Fluglärm. Dabei sind auf dem Militärflugplatz in Lagerlechfeld keine Flugzeuge mehr. Was dahintersteckt.

Von Norbert Staub

Eigentlich ist auf dem Flughafen am Lechfeld kein Fluggeschwader mehr stationiert. Trotzdem gab es in den letzten Tagen vermehrt Fluglärm, vor allem in den Abendstunden. Wir haben bei der Bundeswehr nachgefragt, was dahintersteckt.

"Das Taktische Luftwaffengeschwader 74 aus Neuburg hat dort vermehrt den Luftkampf geübt", sagte ein Sprecher des Geschwaders gegenüber unserer Zeitung. Ein Gebiet zwischen dem südlichen Landkreis Augsburg, dem Allgäu und Landsberg sei für diese Übungen zeitweise reserviert worden. Die Piloten des Neuburger Geschwaders simulieren dort mit Eurofightern Angriffe und machen Abfangübungen. Hintergrund sind immer wieder auftauchende Meldungen aus Estland über die Verletzung des dortigen Luftraums durch russische Kampfflugzeuge.

Kampfjets aus Neuburg üben in der Dunkelheit über dem Lechfeld

Die Kampfjets aus Neuburg übten vor allem nach Einbruch der Dunkelheit: "Diese Übungen dauern meist nicht länger als eine Stunde. Wir machen das vermehrt im Winter, weil wir dann schon ab 17 Uhr Luftkampfübungen im Dunkeln simulieren können und nicht erst nach 22 Uhr wie im Sommer", so der Bundeswehr-Sprecher.

Die Piloten des Neuburger Geschwaders machen über dem Lechfeld Abfangübungen. Hintergrund sind immer wieder auftauchende Meldungen aus Estland über die Verletzung des dortigen Luftraums durch russische Kampfflugzeuge. Bild: Iain Curlett/Royal Air Force, dpa (Symbolfoto)

Er geht davon aus, dass die Übungen, die Anfang der Woche begonnen haben, zum Wochenende abgeschlossen seien. Allerdings gab es auch Beschwerden über Fluglärm tagsüber. "Es kann sein, dass noch andere Bundeswehr-Einheiten den Luftraum nutzen. Wir üben aber vor allem nach Einbruch der Dunkelheit", so der Sprecher des Neuburger Geschwaders.

In der übernächsten Woche sollen erneut Luftkampfübungen des Neuburger Geschwaders stattfinden - noch ist aber unklar, ob wieder über unserer Region: "Wir haben mehrere Stellen im Bundesgebiet, an denen wir solche Übungen abhalten können, und versuchen das gleichmäßig zu verteilen, damit nicht immer dieselben Lärmbelästigungen ausgesetzt sind", so der Bundeswehrsprecher.

Lesen Sie auch:

Themen folgen