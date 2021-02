11:58 Uhr

Debatte: Wie viel Stadtrat braucht es in der Pandemie?

Plus Veranstaltungen sind abgesagt, Gottesdienste verkürzt, viele Betriebe zu. Nur die Königsbrunner Kommunalpolitik läuft fast im Normalbetrieb. Ist das richtig in Corona-Zeiten?

Von Adrian Bauer

Die Corona-Pandemie und die Gegenmaßnahmen werden uns auch in den kommenden Monaten begleiten. Kitas, Schulen, Geschäfte, Gastronomie, Freizeiteinrichtungen, Vereine - wann es annähernd wieder so etwas wie Normalbetrieb gibt, weiß niemand. Wie passt es da, dass trotz aller Einschränkungen für die Bevölkerung die Königsbrunner Stadtpolitik so weiter tagt, wie bisher? Und wie könnten sinnvolle Begrenzungen aussehen?

Der politische Betrieb lässt sich nicht einfach stoppen. Die Stadtverwaltung braucht politische Entscheidung für die weitere Arbeit. So gibt es nun Sitzungen mit Hygieneregeln. Der Stadtrat geht in größere Hallen, um die Abstandsregeln einhalten zu können: Im Frühjahr tagte man in der Turnhalle an der Römerallee, im Herbst wichen die Räte in die Willi-Oppenländer-Halle aus. Dort ließen sich allerdings die coronabedingten Lüftungsregeln nicht mit einer halbwegs vertretbaren Raumtemperatur in Einklang bringen. Nach zwei Sitzungen in Winterjacke und mit heißem Tee zog man schließlich in den Saal des evangelischen Gemeindezentrums St. Johannes um. Alle Teilnehmer müssen bis zu ihrem Sitzplatz Maske tragen. Für die Sitzungen der Ausschüsse reicht der Platz im Rathaus-Sitzungssaal. Die Bürger können die Debatten per Audiostream im Foyer verfolgen.

Königsbrunner Stadträte sehen zur Frage veränderter Sitzungen keinen Gesprächsbedarf

Bürgermeister Franz Feigl betont regelmäßig, dass man gesetzlich verpflichtet sei, öffentliche Sitzungen abzuhalten. Online-Sitzungen scheitern bislang an rechtlichen Bedenken. So kommen weiterhin 30 Räte, der Bürgermeister, Mitarbeiter der Verwaltung, Presse und Zuschauer in einem Raum zusammen - während überall anders nur eine haushaltsfremde Person zu Besuch kommen darf. Und das soll auch so bleiben: Der Bürgermeister wies in der aktuellen Stadtratssitzung darauf hin, dass durch die gute Lüftungsanlage des Gemeindezentrums alle Hygiene-vorgaben eingehalten werden können. Auf seine Frage, ob man mit den Sitzungen so weitermachen solle oder ob es Gesprächsbedarf seitens der Räte gebe, gab es keine einzige Wortmeldung.

Kommunen im Umkreis haben sich bisher schon anders entschieden. Im Oktober hatte man in Augsburg überlegt, den Stadtrat nur bei den wichtigsten Themen zusammenkommen zu lassen und alles weitere im Hauptausschuss zu bearbeiten. Nach harscher Kritik wurde diese Regelung aber zurückgenommen und die Sitzungen in die Kongresshalle verlegt. Im Januar kamen mit Blick auf die Einschränkungen statt der 60 Stadträte nur die 13 Mitglieder des Ferienausschusses zusammen, um eine kurze Tagesordnung mit unaufschiebbaren Themen abzuarbeiten. In Bobingen wurde bereits vor Weihnachten die Stadtratssitzung abgesagt und im Januar trat nur einmal der Ferienausschuss zusammen.

Große Themen brauchen auch in Corona-Zeiten ausführliche Debatten

Wie sinnvoll Verkleinerungen des Gremiums oder Beschränkungen der Sitzungsdauer sind, hängt natürlich sehr stark von der Tagesordnung ab. Zuletzt ging es im Königsbrunner Rat um die Investitionen für die kommenden Jahre. Dieses Thema braucht fraglos die Legitimation eines kompletten Stadtrats: Schließlich geht es beim Zentrum, dem Thermengelände, den Schulen und Kitas um Projekte, die Königsbrunn auf Jahrzehnte hinaus prägen werden. Und deren Baukosten man ähnlich lange Zeit abbezahlen muss. In solchen Fällen müssen auch in Corona-Zeiten ausführliche Debatten sein.

Möglichkeiten, sich im Sinne der Sitzungsökonomie sinnvoll einzuschränken, gäbe es aber auch für die Königsbrunner Stadträte. Angefangen bei Wortmeldungen, die mit "Es ist zwar schon alles gesagt, aber..." beginnen und immer noch erschreckend oft vorkommen. Fragwürdig ist auch, warum es eine 20-minütige Vorstellung der Abstandsregelungen der neuen Bayerischen Bauordnung braucht, wenn diese bereits im Bauausschuss erläutert wurden und die neue Satzung dazu ohne große Diskussion für gut befunden wurde.

Natürlich sind solche Einschränkungen Symbolpolitik. Auf der anderen Seite wirkt es schon sehr eigentümlich, wenn ein Stadtrat mit etwas mehr Abstand als sonst fröhlich vor sich hin tagt, während anderswo Menschen nicht arbeiten, Gläubige in Gottesdiensten nicht singen und Kinder ihre Großeltern nicht mehr besuchen dürfen. Ein bisschen Achtsamkeit kann hier nicht schaden.

