13:59 Uhr

Defekter Kühlschrank setzt Gartenhütte in Brand

Einen Feuerwehreinsatz gab es am Donnerstagabend in einer Bobinger Kleingartenanlage.

Polizisten haben am Donnerstag einen Brand in einer Bobinger Kleingartenanlage entdeckt. Die Feuerwehr löscht schnell, doch der Schaden ist erheblich.

Ein technischer Defekt an einem gasbetriebenen Kühlschrank hat einen Brand in einer Gartenhütte in Bobingen ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Besatzung eines Streifenwagens am Donnerstagabend gegen 21.15 Uhr den Brand in einer östlich der Singold zwischen Wolfsgäßchen und Keltenweg gelegenen Kleingartenanlage entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Diese konnte den Brand schnell löschen. Die Hütte wurde dennoch schwer beschädigt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 8000 Euro. (SZ)

Themen Folgen