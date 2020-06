00:31 Uhr

Dehner erneuert sein Garten-Center

Alter Markt wird in den nächsten zwei Jahren abgebrochen

Die Firma Dehner wird ihren Garten-Center an der Ecke Augsburger Straße/Hunnenstraße in den nächsten zwei Jahren komplett erneuern.

Werner Lohmann, der Leiter des technischen Bauamts im Rathaus, informierte die Mitglieder des Bauausschusses am Donnerstag, dass die in Rain am Lech ansässige Fachmarkt-Kette auch diesen Markt abbrechen und den Neubau ihrem neuen Erscheinungsbild anpassen wird. Das betrifft vor allem die Eingangsfront. Das Portal wird in eine zweigeschossige komplett verglaste Fassade integriert.

Die Aufteilung des Marktes und die Verkaufsflächen werden weitgehend beibehalten, informierte Lohmann, verändert werde die Situation der Anlieferung und die Gestaltung der Kundenparkplätze. Die Bauarbeiten sollen im Jahr 2021 beginnen, die Fertigstellung peilt Dehner für das Frühjahr 2022 an. (hsd-)