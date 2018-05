vor 20 Min.

Demografische Entwicklung als Strategiespiel

Lösungsversuche in Großaitingen: Wie kann die Alterspyramide verändert werden?

Von Hieronymus Schneider

Der demografische Wandel ist in aller Munde. Zahlen, Daten und Prognosen gibt es mittlerweile für alle Städte und Gemeinden in ganz Bayern. Aber was bedeuten diese Zahlen für den einzelnen Menschen? Wie verändert sich unser Gemeinwesen genau? Welchen Einfluss hat das auf die Gemeinde? Der Landkreis Augsburg hat mit seiner Fachstelle Kommunale Jugendarbeit einen Workshop entwickelt, um Gemeinden darin zu unterstützen, auf den demografischen Wandel zu reagieren.

Großaitingen wurde unter mehreren Gemeinden als Veranstaltungsort ausgesucht. Im Sitzungssaal des Rathauses nahmen Monika Seiler-Deffner und Günther Katheder-Göllner als Veranstalter sowie Bürgermeister Erwin Goßner, Mitarbeiter der Verwaltung, Gemeinderäte und einige Vertreter von Vereinen und Organisationen daran teil. Der Kommunalberater Erik Flügge moderierte diesen Workshop mit seiner eigens entwickelten Methode. Auf dem Boden hatte er eine Landkarte seines Heimatortes ausgebreitet. Darauf postierte er eine Unmenge von „Mensch-ärgere-dich-nicht-Figuren“ auf verschieden farbigen Karten. Jede Karte stellte entweder einen Gewerbebetrieb, eine öffentliche Einrichtung oder einen Verein dar. Am oberen Rand waren Kartensymbole mit Autos für die Pendler postiert.

Einwohnerzuwachs in Großaitingen von sieben Prozent bis 2025

Um die Mechanismen zu verstehen, spielte jeder Teilnehmer eine Rolle und bemühte sich, Menschen für seinen Betrieb oder Verein zu gewinnen. Dabei wurde schnell deutlich, dass es einen Verdrängungswettbewerb innerhalb eines Ortes und auch der Orte einer Region untereinander gibt. Die tatsächliche Prognose sieht für Großaitingen bis 2025 einen Einwohnerzuwachs von sieben Prozent vor. Es gibt aber große Unterschiede in den verschiedenen Altersgruppen. Während es um sieben Prozent mehr Jugendliche geben wird, nimmt die Anzahl der 18- bis 25-Jährigen in der gleichen Größe ab. Dagegen steigt der Anteil der über 65-Jährigen gleich um 25 Prozent.

Diese „Bevölkerungszwiebel“ ist aufgrund der geburtenstarken Jahrgänge von 1952 bis 1965 und dem „Pillenknick“ danach unabänderlich. Im Landkreis Augsburg sei diese Situation aufgrund höherer Geburtenzahlen und Zuzugs wegen erschwinglicher Grundstücke und Mieten noch viel besser als in anderen Regionen, erklärt Flügge. Die Reduzierung der Erwerbstätigen bedeute weniger Steuereinnahmen, weniger Fachkräfte, weniger Feuerwehrleute und vieles mehr.

„Demografischen Wandel sieht man nicht, weil Menschen, die nicht geboren wurden, auch nicht vermisst werden. Dass sie fehlen, wird nur durch Lücken sichtbar“, so Flügge. In dem unterhaltsamen Workshop suchten alle Beteiligten in ihren Rollen eine Lösung dieses Problems. Dieses konnte letztlich nur darin gesehen werden, möglichst viele Menschen aus dem Rentenbereich in sozial verträglichen Teilzeitarbeitsverhältnissen zu beschäftigen und durch bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf mehr Frauen eine Erwerbstätigkeit zu ermöglichen.

Eine maßvolle Zuwanderung bei gleichzeitig steigenden Wohnraumangebot und Integration in der Dorfgemeinschaft könne dabei unterstützen, wobei immer auch zu bedenken sei, dass diese Menschen dann anderswo fehlen.