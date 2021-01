14.01.2021

Demos gegen Corona-Maßnahmen in Königsbrunn gehen weiter

Seit Monaten finden jeden Mittwoch die Demonstrationen des Bürgerforums Schwaben in Königsbrunn statt.

Plus Jeden Mittwoch demonstrieren auf dem Königsbrunner Marktplatz Menschen gegen die Corona-Maßnahmen. Die Demos sollen weiterhin stattfinden.

Von Piet Bosse; Adrian Bauer

Das Bürgerforum Schwaben hat am Mittwochabend auf dem Königsbrunner Marktplatz wieder eine Demonstration veranstaltet. Diesmal ging es neben Corona auch um den Ausbau des 5G-Netzes und um Vitamin-D-Quellen im Alltag. Als der Name des Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder fiel, buhten viele Teilnehmer laut. Der Platz war gut gefüllt. "Wir haben für die Demo 150 Personen angemeldet", sagte Organisatorin Michaela Königsberger. Die Angabe deckte sich mit der Zahl, die die anwesenden Polizeibeamten gezählt hatten, wie Polizeiinspektion Bobingen mitteilt. Das Landratsamt habe demnach vorab eine Versammlung von 200 Personen genehmigt. Welche Regeln gibt es für Versammlungen?

Königsbrunn: Nicht zu viele Menschen bei Corona-Demos

Auch wenn Königsberger sagte, dass immer mehr Menschen zu den Demonstrationen kämen, wurde die erlaubte Anzahl nicht überschritten. Auch an die Abstandsregelungen und die Ordneranzahl, hielten sich die Demonstranten. Die Ordner waren jeweils für einen Bereich von zehn Teilnehmern eingeteilt.

Die Demonstranten haben sich auch an die geltenden Regeln gehalten: "Zum ersten Mal haben wir keine Anzeigen geschrieben", sagt ein Polizist. Sonst passiere es auf jeder Demo, dass sich manche Besucher nicht an die Abstandsregeln halten und vor allem die Maskenpflicht missachten. "Manche haben Attests dabei, aber die sind meistens zu allgemein."

Königsbrunn: Demos sind triftiger Grund, das Haus zu verlassen

Die allwöchentlichen Versammlungen sollen auch in den kommenden Wochen stattfinden. "Wir machen weiter", sagt Königsberger. Rechtlich spricht nichts dagegen. Die aktuelle Variante der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung erlaubt auch weiterhin Demonstrationen. Sie gehören zu den triftigen Gründen, die Wohnung zu verlassen. Voraussetzung ist, dass die Abstandsregeln eingehalten werden und die "von der Versammlung ausgehenden Infektionsgefahren auch im Übrigen auf ein infektionsschutzrechtlich vertretbares Maß beschränkt bleiben", heißt es in der Verordnung. Das bedeutet, dass Veranstaltungen unter freiem Himmel nicht mehr als 200 Teilnehmer haben sollen und nur an einem festen Ort stattfinden. Zudem gilt für alle Teilnehmer eine Maskenpflicht.

Auch die aktuelle Überschreitung des Inzidenzwerts von 200 ändert daran grundsätzlich erst einmal nichts. Die Anreise von Demo-Teilnehmern aus dem Landkreis ist allerdings verboten, sofern diese mehr als 15 Kilometer von Königsbrunn entfernt wohnen. Ob auch die Einreise in den Landkreis verboten wird, sei noch nicht abschließend entschieden, teilte die Pressestelle des Landkreises auf Anfrage mit.

