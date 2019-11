21.11.2019

Den Alltag literarisch bewältigt

Beim Leseabend werden ganz verschiedene Alltagserfahrungen aufgedeckt. Dazu gibt es gute Musik von einem „Gitarrenflüsterer“

Von Hieronymus Schneider

Mit einem oberbayerischen Mundartgedicht eröffnete Albert Schmid den Leseabend in der Stadtbücherei, der unter dem Motto „Im Alltag“ stand. „Acht Stunden Arbeit, acht Stunden unterwegs,acht Stunden Schlaf – wozu brauchst dann a neis Wohnzimmer“, lautete dessen Erkenntnis.

Hausherrin Birgit Scharnagl hatte die neueste Folge der Lesereihe mit einem Zitat der italienischen Schauspielerin Anna Magnani eröffnet: „Der Alltag der meisten Menschen ist ein stilles Heldentum auf Raten“.

Dass es auch einen gewöhnlichen Alltag in ganz ungewöhnlichen Situationen gibt, zeigte Albert Schmid mit den „Briefen aus dem Gefängnis“ von Rosa Luxemburg auf. Die Sozialistin saß nach dem Ersten Weltkrieg 40 Monate wegen Majestätsbeleidigung und Wehrkraftzersetzung in mehreren Gefängnissen, 1919 wurde sie ermordet. In den Briefen an ihre Freundin Sophie Liebknecht kommt aber weder Verbitterung, noch revolutionärer Kampfgeist zutage. Vielmehr freut sie sich an den Blumen im Garten, die sie selbst pflanzen durfte und am Gesang der Vögel auf der Pappel vor ihrem Fenster.

Die Journalistin Cynthia Matuszewski setzte den Leseabend mit dem Debutroman „Im Freibad“ von Libby Page fort. Es handelt von der 86-jährigen Rosemary, die seit ihrer Jugend jeden Tag im Brockwell-Freibad im Londoner Stadtteil Brixton schwimmen geht. Und von der Zeitungsjournalistin Kate, die eine Story über den bevorstehenden Abriss des alten Freibades hinter den Backsteinmauern schreiben soll. Aus dem Interview nach dem gemeinsamen Schwimmen wird eine Freundschaft und beide Damen kämpfen für den Erhalt des Freibads.

Eine skurrile Geschichte stellte der pensionierte Gymnasiallehrer Richard Reisch mit dem Buch „Miakro“ vor. Der Autor Georg Klein ist gebürtiger Augsburger, lebt aber in Ostfriesland. Er entwirft in schwer verständlichem Wortschwall die mikro- und makrokosmische Welt des Büroleiters Nettler in einem Büro der Zukunft. Was nach Alltagstrott aussieht, verwandelt sich in eine kritische Reflexion der Arbeitsstrukturen, die den Leser in seinen Bann zieht.

In der zweiten Runde präsentierte Albert Schmid den kurzen Roman „Alle meine Wünsche“ des bekannten französischen Autors Gregoire Delancourt. Darin beschreibt er, wie ein Lottogewinn den Alltag von Menschen verändert. Richard Reisch wählte den letzten Roman von Birgit Vanderbeke „Alle, die vor uns waren“ aus. Sie beschreibt die Tage im irischen Haus des Schriftstellers Heinrich Böll ohne Fernseher und Netz, aber mit Zugang zu dessen Bibliothek.

Cynthia Matuszewski beschloss den Reigen mit der Autorin Betty Smith, die im klassischen Erzählstil ihres 1941 entstandenen Buches „Ein Baum wächst in Brooklyn“ den Alltag der bitterarmen Familie Nolan erzählt. Die elfjährige Tochter Francie entdeckt das Glück, lesen zu können. „Trotz der bitteren Armut hat die Geschichte einen heiteren, optimistischen Grundton und deshalb wurde es zu meinem Lieblingsbuch in diesem Jahr“, erklärte Cynthia Matuszewski.

Am Ende stellte Albert Schmid die etwa 50 Besucher vor ein unlösbares Rätsel. Den Autor der lustigen Aneinanderreihung von durch Heiraten entstandenen Familiennamen, die mit „Hummelbrunnerova“ beginnt und mit „Stoiber“ endet, konnte niemand erraten. So blieb der Preis einer Packung „Fisherman’s Friend“ bei Ali Schmid, der schließlich das Geheimnis preisgab und Georg Ringsgwandl als Urheber offenbarte.

Der unterhaltsame Abend wurde vom „Gitarrenflüsterer“ Karlheinz Hornung instrumental und mit seinen Liedern „Heute hier, morgen dort“, „Fly me to the moon“ und „Wonderful tonight“ stimmungsvoll bereicherte. „Was ist Alltag? – Na,daswasso passiert zwischen Geburt, Hochzeit und Beerdigung“, schrieb Birgit Scharnagl in ihr Abendblatt zu diesem Leseabend.