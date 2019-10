vor 39 Min.

Den Säckel aufgefüllt

Teamwork war entscheidend dafür, dass das Ehepaar Schroll beim Gewinnspiel unserer Zeitung 1000 Euro gewinnt

So schwierig war das Preisrätsel in der Samstagsausgabe der Augsburger Allgemeinen wohl noch nie. Denn es gab massenhaft falsche Einsendungen. Einer der wenigen, die richtig geraten haben, war Willi Schroll. Aber eigentlich auch wieder nicht.

Bei Familie Schroll in Schwabmünchen ist die Lektüre der Schwabmünchner Allgemeinen ein lieb gewonnenes Morgenritual. Christine Schroll steht sogar extra früher auf als ihr Mann, damit die Lesegewohnheiten nicht kollidieren. Rund zwei Stunden nehmen sich beide jeden Tag, um durch ihre Zeitung, die sie von vorn bis hinten lesen, bestens informiert zu sein über die Weltpolitik, Gesundheitsfragen und die Ereignisse in ihrer Heimat, die beide besonders interessieren. Natürlich gehört auch das tägliche Bilderrätsel dazu. „Es ist nicht immer ganz einfach, aber diesmal war es besonders schwierig“, erzählen die beiden. Trotzdem: Christine Schroll knobelte so lange, bis sie die richtige Lösung hatte: Eizelle. Doch nicht sie, sondern ihr Mann schickte die richtige Lösung ein.

Gewonnen hat das rätselerfahrene Ehepaar noch sehr selten etwas. Trotzdem sahnten die beiden bei der Schwabmünchner Allgemeinen bereits zum zweiten Mal ab. „Einen so hohen Betrag haben wir noch nie gewonnen. Das ist einfach fantastisch“, erzählt Willi Schroll und erklärt auch, warum er sich über die 1000 Euro genau zu diesem Zeitpunkt besonders freut: „Unser Sohn Peter hat vor Kurzem geheiratet. Da kommt natürlich ein unerwarteter Geldsegen gerade recht. Da können wir unseren Säckel wieder etwas auffüllen.“

Das Ehepaar zweier Kinder, ein Sohn lebt in der Schweiz, der zweite in Hamburg, ist seit Jahrzehnten treuer Leser der Schwabmünchner Allgemeinen, und zwar auf Papier. Die Kinder holen sich das Neueste aus ihrer Heimat lieber auf dem Tablet her.

Christine Schroll hat sogar noch eine weitere enge Verbindung zur Schwabmünchner Allgemeinen: Sie war dort mehrere Jahre als Korrektorin tätig. Beide nennen die Zeitungslektüre sogar ihr Hobby, er neben Fußball und sie neben Haus und Garten. Natürlich wird das Ehepaar am Bilderrätsel auch weiterhin mitknobeln. „Das macht Spaß und ist spannend. Und wer weiß, vielleicht gewinnen wir ja nochmals.“ (rr-)

Themen folgen