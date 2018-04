vor 10 Min.

Den neuen Bewohnern wird nun kräftig eingeheizt

280 Wohnungen werden im Beethovenpark mit Fernwärme versorgt. Das ist ein Novum in der Stadt

Von Siegfried P. Rupprecht

Der Neusässer Bürgermeister Richard Greiner sprach von einem „echten Meilenstein“, der Geschäftsführer der Stadtwerke Augsburg (swa), Alfred Müllner, von einer „absoluten Premiere“ und Franz Otillinger, Geschäftsführer der swa Netze, von einer „wahnsinnigen Zukunftsperspektive“. Die Rede ist vom bevorstehenden Fernwärme-Projekt, das auf dem ehemaligen Sailer-Areal, das künftig den Namen Beethovenpark trägt, verwirklicht wird.

Nach der Untertunnelung der Westheimer Straße finden die Leitungen derzeit ihren Weg in das Neubaugebiet. Die an dem Bauvorhaben Beteiligten informierten über die Maßnahme und den aktuellen Stand der Arbeiten.

Der Stadt werde nun kräftig eingeheizt, meinte der Rathauschef salopp. Dazu habe die Kommune für das Sailer-Areal mit den Stadtwerken Augsburg einen sogenannten „Gestattungsvertrag Wärme“ unterzeichnet. Das Papier ermögliche den Bau und die Bereitstellung der notwendigen Fernwärme-Leitungen und die dafür notwendigen Nutzungen öffentlicher Verkehrswege, berichtete Greiner.

Meilenstein- und Premierencharakter hat die Großbaumaßnahme aus zwei Gründen: Es ist das erste Fernwärme-Projekt in Neusäß und zugleich das erste, mit dem die swa diese umweltfreundliche Heizart in die Region liefern. Auf der ehemaligen Sailer-Mineralöllager-Industriebrache in Alt-Neusäß entstehen insgesamt 14 Gebäude mit 280 Wohneinheiten. Sie alle werden mit Fernwärme bedient. Dazu wird an der Fernwärme-Leitung, die das Klinikum Augsburg versorgt, eine rund 500 Meter lange Abzweigung in den künftigen Beethovenpark verlegt. Sichtbar ist dies derzeit durch die Baustelle an der Kreuzung Westheimer/Robert-Schumann-Straße, die eine einspurige Verkehrsführung und eine Bedarfsampelanlage mit sich bringt.

Franz Otillinger nannte Zahlenmaterial. Die Fernwärme weise in dem rund drei Zentimeter dicken Stahlrohr einen Druck von 16 Bar und 120 Grad Celsius auf und schalte schließlich in eine zehn Zentimeter starke Kunststoffleitung auf Nahwärme mit sechs Bar Druck und 70 Grad Celsius um. Für beide Vorgänge sei jeweils ein Zu- und Abrohr notwendig. „Fernwärme ist nicht nur modern, umwelt- und ressourcenschonend, sondern auch zukunftsweisend“, verdeutlichte der swa-Netze-Geschäftsführer. Im Beethovenpark werde kein rauchender Kamin sichtbar und kein Heizraum mit Brenner oder Vorratsbehälter nötig sein.

Stadtwerke-Geschäftsführer Alfred Müllner verwies auf die Ökologie. Fernwärme sei eine äußerst umweltfreundliche Heizart. „Sie stammt bei uns zu 50 Prozent aus regenerativer Energie sowie aus hocheffizienten Blockheizkraftwerken“, unterstrich er. Die zentrale Wärmeerzeugung helfe, Energie optimal auszunutzen und den CO2-Ausstoß in der Region zu reduzieren. Dafür investiere die swa in die Leitungen eine Summe von rund einer Million Euro. „Hinzu kommen noch Kosten für einen leistungsstarken Wärmetauscher.“

Verfügbar soll die Fernwärme im Frühsommer sein. Dann können die ersten Häuser ihre Heizungen bereits zur Gebäudetrocknung in Betrieb nehmen.

Bürgermeister Richard Greiner machte aufmerksam, dass die Zuleitung zum Sailer-Areal so ausgerichtet sei, dass auch die Versorgung von weiteren Baugebieten mit Fernwärme in Neusäß möglich sei. Als Beispiele dafür nannte er das sogenannte Schuster-Gebiet nördlich des Industriegleises. Im Auge seien aber auch Gebäude an der Parkstraße und östlich der Hauptstraße. Mit der Fernwärme leiste die Stadt Neusäß einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Luftqualität, resümierte der Rathauschef erfreut.

