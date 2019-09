vor 28 Min.

Der Auftakt wird nicht einfach für Schwabmünchen

Große Sprünge wollen Manuel Reinsch und die Schwabmünchner Bezirksoberligahandballer gerne auch in dieser Saison machen. Zum Saisonstart geht am Samstagabend nach Aichach.“

Die Handballer des TSV Schwabmünchen müssen zweimal auswärts ran: die Männer in Aichach und die Frauen in Simbach

Schwabmünchen Auch wenn die Schwabmüchner Handballfans noch weiter auf die ersten Heimspiele ihrer Teams warten müssen, nimmt die Saison am Marktwochenende doch langsam Fahrt auf. Die Landesligafrauen gastieren am Sonntag um 14.30 Uhr beim TSV Simbach, die Männer starten mit einem Auswärtsspiel in Aichach (Samstag, 19.15 Uhr) in die neue Spielzeit der Bezirksoberliga.

Nach einer langen, intensiven und auch erfreulich verletzungsfrei verlaufenen Vorbereitung ist die Vorfreude im Lager der ersten Männermannschaft auf den Saisonauftakt förmlich greifbar. Mit den Neuzugängen Michael Thoma (Rückraum), Armend Fetahu (Linksaußen), Sascha Winter (Tor) und dem A-Jugendlichen Daniel Brugmoser (Rechtsaußen) verfügt das Trainergespann Knoke/Pfänder über einen voll besetzten Kader. Dazu stehen mit Benni Hupfer und Dean Martin noch zwei Spieler mit Gastspielrecht auf Abruf zur Verfügung.

Die Gelb-Blauen wollen in der stark besetzten Liga auf jeden Fall wieder im Spitzenfeld mitmischen. Dafür ist die Auftaktaufgabe in der Dreifachhalle des TSV Aichach durchaus ein Gradmesser. Die Aichacher befinden sich nach einer schwierigen vergangenen Saison, in der sie länger sogar um den Klassenerhalt kämpften, nach wie vor in einer Umbruchsphase. Trainer Szierbek kann aktuell nur auf einen Keeper zurückgreifen und muss den Rückraum nach Abgängen und Verletzungen neu organisieren. Wer den erfahrenen Coach und sein immer sehr motiviert auftretendes Team kennt, weiß allerdings, dass die Aufgabe für die Schwabmünchner alles andere als leicht werden wird. Dabei hoffen die Männer um Kapitän Peter Bürgle auch auf die Unterstützung der eigenen Fans, bei denen die Vorfreude eigentlich auch sehr groß sein dürfte.

Die weiteste Reise der ganzen Saison

Auf einen verständlicherweise deutlich kleineren eigenen Fan-Block können sich die Landesliga-Frauen einstellen. Die 220 Kilometer nach Simbach am Inn sind in Sachen Fahrtstrecke der Topwert für die Gelb-Blauen und der gastgebende TSV gehört auch zu den Topteams und Titelanwärtern der Landesliga Süd. Bereits im Vorjahr belegten die Simbacherinnen Platz drei und haben mit zwei Siegen zum Saisonauftakt die eigenen Ansprüche deutlich untermauert.

Für den Liganeuling aus Schwabmünchen geht es am Sonntag vor allem darum im neuen Umfeld und nach einer schwierigen Vorbereitung weiter Tritt zu fassen. Der Punktgewinn zum Saisonstart bei der SG Biessenhofen/Marktoberdorf hat das Selbstvertrauen der Mannschaft fraglos stabilisiert, allerdings stehen am Wochenende erneut vier Stammspielerinnen nicht zur Verfügung. „Wir wollen uns vor allem als Mannschaft ebenso ambitioniert wie im Auftaktspiel präsentieren. Die Aufgabe ist natürlich ungleich schwieriger, aber für die notwendige Entwicklung der Mannschaft sicher genau richtig,“ geht Trainer Holger Hübenthal von einer ordentlichen Vorstellung in der doch klaren Außenseiterrolle aus. (hüb)

