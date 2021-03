vor 50 Min.

Der Bobinger Friedhof soll eine grüne Oase werden

Plus Der Friedhof in Bobingen soll einen parkartigen Charakter bekommen. Was geplant ist und was das für die Gebührenzahler bedeutet.

Von Elmar Knöchel

Der Friedhof in Bobingen soll eine grüne Oase mitten in der Stadt werden, die Trauer und Aufenthalt in grüner Umgebung miteinander verbindet. Alle nötigen Sanierungen sollen bereits so erfolgen, dass sie in dieses Konzept passen. Ein weiteres Problem in Bobingen: Es gibt auch die Friedhöfe in den Stadtteilen.

Neue Möglichkeiten zur Urnenbestattung auf den Friedhöfen in Bobingen

In allen Ortsteilen sind zum Beispiel neue Möglichkeiten zur Urnenbestattung ein Thema. Hier reicht die Bandbreite von Urnenstelen über Kolumbarien bis hin zu Bestattungsmöglichkeiten in einer gartenartigen Umgebung. Dazu müssten in Bobingen selbst die Aussegnungshalle und der Vorplatz saniert werden.

Bereits im vergangenen Jahr wurde eine Überdachung des Kolumbariums gefordert. Außerdem steht die Bereitstellung von "Muslimgräbern" auf der Agenda. Da es sich hierbei um eine andere Bestattungsform handelt, müssen spezielle Bereiche geschaffen werden. Um all diese Anforderungen erfüllen zu können, ist natürlich auch Geld erforderlich.

Gebühren für Friedhöfe in Bobingen könnten steigen

So ist es eine logische Folge, dass man in den nächsten Wochen über die Erhöhung der Friedhofsgebühren sprechen will. Ziel sei es, eine kostendeckende Gebührenstruktur zu entwickeln. Die Beratungen sollen, soweit möglich, spätestens im zweiten Quartal des laufenden Jahres abgeschlossen und möglichst zeitnah auch eingeführt werden, hieß es bei der letzten Sitzung des Finanzausschusses während der aktuellen Haushaltsdebatten.

