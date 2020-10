vor 17 Min.

Der Bobinger "Kulturbeutel" öffnet Kindern viele Türen in der Stadt

Plus Bobingens Grundschüler bekommen bei der Aktion "Kulturbeutel" eine Fülle an Angeboten, die kulturelle Vielfalt ihrer Heimat zu entdecken. Was alles darin ist.

Von Anja Fischer

Nicht nur für die tägliche Wäsche oder die nächste Reise steht der Bobinger Kulturbeutel den Schülern der dritten Klassen ab jetzt zur Verfügung. Das kleine blaue Stofftäschchen enthält für die Grundschüler neben ein paar nützlichen Kleinigkeiten auch Gutscheine für eine erste Entdeckungsreise ins Kulturleben.

Ob es sich um eine Stadtführung handelt, einen Workshop auf dem Erlebnisbauernhof "Beim Bäurle" rund um das Thema Hühnerei oder eine Waldwanderung mit Förster Max Greiter durch den Bobinger Stadtwald – für die Kinder wird einiges geboten sein. Auch Gutscheine für ein Angebot einer nachhaltigen Medientauschbörse durch die Stadtbücherei Bobingen gibt es in dem Mäppchen. Dazu gibt es die Möglichkeit, Karten für eine Theatervorstellung in der Bobinger Singoldhalle günstiger zu beziehen.

Die Stadt Bobingen will Kindern auch während der Pandemie Zugang zur Kultur ermöglichen

Kulturamtsleiterin Elisabeth Morhard erzählt, dass in diesem Jahr trotz der Corona-Pandemie großes Augenmerk auf den Bobinger Kulturbeutel gelegt worden sei. "Wir bieten den dritten Klassen der Grundschulen seit Jahren dieses Angebot und wollten das auch in diesem Jahr unbedingt tun", sagt Morhard. Es sei wichtig, gerade Kindern den Zugang zur Kultur zu öffnen. Allerdings habe man das Augenmerk darauf gelegt, dass Veranstaltungen entweder im Freien oder mit den gebotenen Abständen stattfinden können. "Natürlich halten auch wir und unsere Veranstalter sich an die aktuellen Vorschriften", bekräftigt Morhard.

Kulturamtsmitarbeiterin Sandra Hartl und Bürgermeister Klaus Förster verteilten nun die Bobinger Kulturbeutel in den beiden Grundschulen an alle Schüler der dritten Klassen. Wie Sandra Hartl den Kindern erklärte, können diese ihre Teilnahme im beigefügten Bobinger Bildungspass eintragen lassen. Darin ist zudem Platz für Eintragungen über ehrenamtliches Engagement oder Hobbys. "Noch ist es für euch lange hin, aber wenn ihr euch später einmal für einen Beruf bewerbt, kann dieser Nachweis über euer Engagement euch Vorteile bringen", meinte Hartl.

Freude über das unerwartete Geschenk bei den Bobinger Grundschülern

Bürgermeister Klaus Förster stimmte dem zu: "Bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz ist Engagement oft genauso wichtig wie gute Noten", betonte er. Wichtig sei zudem ein guter Umgang miteinander. Den Bobinger Bildungspass gibt es nur in Bobingen. Förster betonte, dass sich gerade in diesem Jahr viele Menschen Gedanken gemacht hätten, wie man Kindern den Zugang zur Kultur ermöglichen kann und so schon Grundschüler an zusätzlicher Bildung teilhaben können. Er bedankte sich bei den Anbietern, die sich wieder bereiterklärt hatten, am Bobinger Kulturbeutel mitzuwirken. "Es ist wichtig, dass man solche Veranstaltungen anbieten kann", befand Förster.

Die Grundschüler freuten sich jedenfalls über das unerwartete Geschenk. Der Kulturbeutel mit Lineal, Bleistift und den Kulturgutscheinen wurde freudig in Empfang genommen. Schon am Nachmittag gingen die ersten Anmeldungen für die Veranstaltungen beim Kulturamt in Bobingen ein.

