Der Bobinger Kulturherbst startet mit Schwierigkeiten

Roy Black kam in Straßberg zur Welt und wohnte später in Göggingen.

Plus Viele Veranstaltungen des Bobinger Kulturherbsts müssen verschoben werden oder finden in kleinerem Rahmen statt. Was das Programm zu bieten hat.

Von Anja Fischer

Bitter ist es für die Bobinger Kulturamtsleiterin Elisabeth Morhard, wenn sie auf den Veranstaltungskalender blickt. Stehen in einem normalen Jahr allein im September und Oktober rund zehn Großveranstaltungen auf dem Plan, werden es in diesem Herbst gerade einmal drei sein, die der Bobinger Kulturkalender bereithält. Alle anderen Termine werden derzeit – zum Teil bereits zum zweiten Mal – verschoben.

„Zum Glück haben wir eine große Singoldhalle und können diese auch mit Einhaltung des Abstandsgebotes mit 140 bis 150 Personen belegen“, sagt Elisabeth Morhard. Trotzdem werden die Kulturinteressierten in diesem Jahr auf viele Veranstaltungen verzichten müssen wie auf die Puppentheatertage in der Mittleren Mühle.

Bobinger Kulturherbst: Wann es Geld zurück gibt

Auch der große Silvesterball fällt aus. „Wir könnten diesen nur im kleinsten Kreis und ohne Tanz und Büfett realisieren – da fehlt dann die ganze Atmosphäre“, begründet Morhard diesen Schritt. Ähnlich ist es bei den Puppentheatertagen: Durch die Abstandsregelungen entfallen die Wohnzimmeratmosphäre und der enge Kontakt zur Bühne.

Wer bereits Tickets für eine der abgesagten Veranstaltungen gekauft hat, der sollte sich im Kulturamt der Stadt Bobingen melden. Diese werden dann storniert und das Geld zurücküberweisen. Coronabedingt behalten Karten für verschobene Veranstaltungen keine Gültigkeit, da sich die geltenden Regelungen ändern können.

Folgende Veranstaltungen finden im Kulturherbst statt:

19 Uhr, Unteres Schlösschen Bobingen , bei großer Nachfrage Singoldhalle Bobingen , „Freude schöner Götterfunken“, Duo-Konzert zum 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven .

, bei großer Nachfrage , „Freude schöner Götterfunken“, Duo-Konzert zum 250. Geburtstag von . 19.30 Uhr, Singoldhalle Bobingen , „ Roy Black Gala 2020“, Konzert mit Kay Dörfel und Gästen.

, „ Gala 2020“, Konzert mit und Gästen. 15 Uhr, Konzert „Bel Ami“, Evelyn Keller und das Gentlemen Orchester, Swing- und Filmmusik der 20er-, 30er- und 40er-Jahre in deutscher Sprache.

Roy-Black-Gala wird in diesem Jahr zu einem Konzert zusammengefasst

Wie Kulturamtsleiterin Elisabeth Morhard berichtet, finden alle Konzerte ohne Pause und Bewirtung statt. „Das Programm wurde jeweils auf etwa 60 Minuten gestrafft, die Konzerte finden in Reihenbestuhlung statt“, erklärt sie. So könne man auf die aktuellen Bestimmungen eingehen. Auch die Roy-Black-Gala, die für viele Besucher zum Todestag ihres Idols einfach dazugehört, wurde zu einem kompakten, aber feinen Konzert zusammengefasst.

Bei vielen weiteren Veranstaltungen mit Thomas Huber, Maxi Schafroth, Die Paldauer und Greg is Back wartet das Kulturamt derzeit auf neue Termine. „Aber am Ende hängt alles davon ab, wie sich die Vorschriften für Kulturanbieter entwickeln“, sagt Elisabeth Morhard. Trotzdem werde man weiterhin angestrengt daran arbeiten, wieder ein buntes Kulturprogramm auf die Beine zu stellen.

