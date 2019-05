vor 18 Min.

Der Bühnennachwuchs inszeniert verzwickte Krimikomödie

Vier Vorstellungen im Gemeindezentrum Mittelneufnach klären den Mord an Baron Ansgar. Dabei gibt es Rätsel und Vergnügen für das Publikum.

Von Walter Kleber

Mit ihren turbulenten Boulevard-Komödien haben sich die Theaterfreunde Mittelneufnach in den vergangenen Jahren ein treues Stammpublikum weit über die Grenzen der Stauden hinaus erspielt. Die Grundlage für diesen Erfolg liegt in einer systematischen und langfristig angelegten Jugendarbeit, wie sie bei den Hobbymimen der Neufnachtalgemeinde seit langem gepflegt wird. Von der Qualität dieser Nachwuchsarbeit kann sich das Publikum demnächst im Gemeindezentrum überzeugen.

Schon seit Wochen ist das Ensemble des Mittelneufnacher Jugendtheaters mit Feuereifer im Probenmodus. Am Samstag, 25. Mai, hebt sich der Premierenvorhang für das kriminalistische Lustspiel „Haben sie meinen Mann gesehen?“ Unter der Regie von Rebecca Zwerger und Lisa Dietmayer stehen insgesamt vier Vorstellungen der jungen Truppe auf dem Spielplan.

Ein Spaß für Akteure und Familien

Der Slogan der Theaterfreunde ist auch im eigenen Nachwuchslager Programm und Bekenntnis zu einem erfüllenden Hobby: Theater macht Spaß! Mit ihrer turbulenten Krimikomödie bietet der Bühnennachwuchs ein Theatervergnügen für die ganze Familie.

Stolz auf die heranwachsenden Früchte seiner nachhaltigen Jugendarbeit ist Gottfried Wenger, der langjährige Chef der Theaterfreunde: „Unsere Jugendlichen sind mit viel Eifer und Begeisterung, aber auch mit neuen Ideen und Impulsen dabei. Da ist es uns für die Zukunft des Theaterspiels in Mittelneufnach nicht bange.“ Nach und nach werden die jungen Talente behutsam in das Ensemble der „Großen“ integriert. Bestes Beispiel ist Spielleiterin Rebecca Zwerger, die als kesse Stewardess erst im Herbst vergangenen Jahres ihr Bühnendebüt gegeben hatte – und jetzt bereits im Regiestuhl des Jugendtheaters Platz nimmt. Nicht weniger als neun Mitwirkende hat sie für die verzwickte Krimikomödie aus der Feder von Christine Steinwasser aufgeboten. Auf die Suche nach dem vermeintlichen Mörder von Baron Ansgar begeben sich Hannah Bentele, Sophia Dreißigacker, Lea Glas, Florian Rusch, Elisa Schorer, Lukas Schorer, Anna Simon, Anna-Lena Vogg und Ramona Zwerger.

Der Baron bleibt unsichtbar

Denn die Adelsfamilie von Herrschershausen sucht verzweifelt nach Baron Ansgar, ihrem verschwundenen Familienoberhaupt. Dessen Frau Lukretia ist außer sich vor Sorge und auch das Hausmädchen Sophia vermisst den freundlichen Baron schmerzlich. Selbst der Butler Johann wundert sich über das plötzliche Verschwinden seines Herrn. Nur die Tanten Restituta und Honoria vermuten Dietmar Knör, den zwielichtigen Verwalter und Vertrauten der Baronin, hinter dem mysteriösen Verschwinden ihres Neffen. Baron Ansgar selbst, der – putzmunter und quietschfidel alles leibhaftig verfolgt, versteht die ganze Aufregung nicht. Vor allem nicht, wieso ihn niemand sieht und hört. Ein kniffliger Fall für Kommissarin Else Nehrlich und ihren Assistenten Hugo Geist.

Vorstellungen sind am Samstag, 25. Mai (18.30 Uhr), Sonntag, 26. Mai (14.30), Samstag, 1. Juni (18.30) und Sonntag, 2. Juni (14.40) im Gemeindezentrum Mittelneufnach. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Kartenreservierungen bei Familie Wenger, Telefon (08262) 510, über die Interent-Seite www.theater-macht-spass.de, sowie an der Tages-/Abendkasse. An den beiden Nachmittagsvorstellungen gibt es Kaffee und Kuchen, an den beiden Abendvorstellungen Getränke und einen kleinen Imbiss.