13:49 Uhr

Der CCK Fantasia rockt mit hundert Gästen

Die Tanznacht des CCK ist eine besondere Art der Freinacht. Die Faschingsfreunde zeigen, dass man sich auch im Frühling in Königsbrunn bei heißer Musik austoben kann.

Von Claudia Deeney

Keine aufgewickelten Klopapierrollen, kein aufgesprühter Schaum, aber dafür viel Spaß und gute Laune, so starteten die rund hundert Gäste des CCK-Fantasia in den 1. Mai. Der Faschingsverein hatte sich schon seit längerem vorgenommen, einen „Rock‘n Roll in den Mai“ zu organisieren und in diesem Jahr hat es endlich geklappt, wie der Präsident des CCK, Jürgen Langhammer, erklärt: „Heuer haben wir eine tolle Band und eine tolle Location unter einen Hut gebracht und das sind ja zwei wichtige Grundvoraussetzungen für diesen Event.“

Rock und Twist auf der Tanzfläche

„Magic Matze & The Hairy Heartbreakers“, spielten auf und brachten mit ihrem bunten und breitaufgestellten Musikprogramm jung und junggebliebene Gäste auf die Tanzfläche. Egal ob bei Country Songs wie „Ring of fire“, Rock wie „I can‘t get no satisfaction“ oder Klassiker wie „Mrs. Robinson“, die Tanzfläche war voll und beim Twist kannte so mancher Tänzer gar kein Halten mehr.

Gast Andreas Eser war mit seiner Frau Heidi gekommen und fasste seinen Eindruck so zusammen: „Das ist hier eine ganz andere Art von Tanz in den Mai, die Musik ist nicht typisch und es herrscht eine ganz besondere Atmosphäre“. Seiner Meinung nach, sollte der Event im nächsten Jahr unbedingt wiederholt werden, er käme auch sicher wieder.

Die besondere Atmosphäre lobte auch Klaus Off: „Das Besondere an diesem „Tanz in den Mai“ ist ganz sicher, dass sich hier die Generationen mischen“. Das habe der CCK geschafft, dass hier alle zusammen tanzen und feiern.

Seiner Frau Ursula gefällt auch das Ambiente des gewählten Veranstaltungsortes: „Die bequemen Loungemöbel und modernen Barhocker, die Mischung ist sehr angenehm“. Das Ristorante Sorrento ist die Club-Gastronomie des Golfclubs Lechfeld, hinter der Bereitschaftspolizei, und Wirt Aldo Matrone freut sich über den gelungenen Auftakt. Auch er kann sich, genau wie Langhammer vorstellen, im nächsten Jahr wieder den Maitanz der besonderen Art auszurichten.

Häppchen und Schnupperkurse

Damit sich die Besucher wohl fühlen und sich auch mal zwischendurch stärken können, hatte er 400 Häppchen vorbereitet. Die Girelles gingen weg wie warme Semmeln und kamen bei den Gästen offensichtlich sehr gut an. Außerdem hat Matrone Essensgutscheine gespendet, die man mit der Eintrittskarte gewinnen konnte, genau wie Golfschnupperkurse, vom Golfclub selbst gesponsert.

Statt Golfschläger, schwangen die fleißigen Tänzer bis weit nach Mitternacht die Beine und bewiesen, dass ihre Kondition nichts zu wünschen übrig lässt. Mit lässigen Hüftschwüngen, ausgesprochen sportlich und bestens gelaunt rockten sie in den Wonnemonat.