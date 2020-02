11.02.2020

Der FCA und die Suche nach der Mupfel

Wie Comedian Nick Schmid beim Auftritt in Königsbrunn die schwäbischen Eigenarten aufs Korn nimmt

Von Elmar Knöchel

Comedy ist eine ernste Sache. Nur hinstellen und losplaudern funktioniert da nicht. Das weiß auch der mittlerweile 26-jährige Untermeitinger Nick Schmid. Es steckt nach eigenen Angaben schon mehr dahinter, um ein gelungenes Soloprogramm auf die Beine zu stellen, wie er in einem Interview unserer Zeitung verriet. Erstmals stellte er nun sein Programm in der Heimat vor.

Ansonsten ist er hauptsächlich auf Münchner Bühnen zu finden. Sein großes Vorbild ist Michael Mittermeier. Schnell stellt man fest, dass er sich da einiges abgeguckt hat. Speziell Mimik und die Art, wie er seinen Vortrag mit Tönen und Schreien untermalt, erinnert doch öfter an den berühmten Stand-up-Comedian. Dabei bedient er eine eher jüngere Zielgruppe. „Mein Humor ist deutlich jünger“, sagt er beim Betreten der Bühne. Dann legt er in schnellem Sprechtempo los und plaudert über alles, was ihm anscheinend gerade in den Sinn kommt. Dabei bezieht er das Publikum auf sehr direkte Weise mit ein. Manchmal kommt es zu regelrechten Dialogen und es wirkt dadurch, als wäre man auf einer privaten Veranstaltung.

Der Grundgedanke seines Soloprogramms, bei dem es um seine Herkunft aus Hurlach und später dann seinen Wohnort Untermeitingen und seine Erfahrungen als „Augschburger“ geht, ist wohl inspiriert von Maximilian Schafroths „Faszination Allgäu“.

Parallelen sind jedenfalls durchaus erkennbar. Allerdings ist Nick Schmids Humor wesentlich direkter und weniger subtil als der des Allgäuers.

So gibt er einem echten Augsburger doch so manche Pille zu schlucken. Zum Beispiel, als er sich über die Spielweise des FCA lustig macht: „Die Augsburger Spieler hüpfen planlos durch die Gegend auf der Suche nach der Mupfel.“ Auch die Mannschaftsaufstellung verortet er nahe der Puppenkiste: „Im Tor der traurige Seeelefant singt melancholische Lieder, in der Abwehr die Blechdosen-Soldaten und im Sturm spielt Lukas.“ Für FCA-Fans sicher nicht leicht verdaulich. Für Münchner dagegen bestätigt das bestimmt ihr Bild vom Augsburger Puppenkisten-Image.

Gerne spielt Nick Schmid auch mit seinem jugendlichen Aussehen und ist betrübt, dass er nicht mit berühmten Schauspielern verglichen wird, sondern aussieht wie „der nette Junge auf der Zwiebackverpackung“. Allerdings gibt er nicht seinem Aussehen die Schuld, dass er noch Single ist, sondern seiner Herkunft: „In Augsburg sind doch alle Single.“ Bemerkenswert ist, dass er kaum Dialekt, sondern meist Hochdeutsch spricht – selbst, wenn er von seinem Geburtsort Hurlach erzählt.

Am Ende stand ein kurzweiliger Abend, bei dem es nicht immer ganz elegant gelungen ist, den Augsburgern einen Spiegel vorzuhalten. Aber auch für einen Comedian gilt wohl die Weisheit, dass noch kein Meister vom Himmel gefallen ist.

