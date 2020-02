vor 27 Min.

Der Fasching auf Hochtouren

Alle Umzüge auf einen Blick

Der Fasching in diesem Jahr steuert auf seinen Höhepunkt zu: Am Wochenende beginnen die großen Umzüge. Auf Seite 5 hat die Redaktion zusammengestellt, was, wann und wo im gesamten Landkreis auf dem Programm steht. Auch der Nachtumzug in Ettringen im Nachbarlandkreis Unterallgäu ist aufgeführt.

Wie bunt der Fasching ist, zeigen diverse Bildergalerien im Internet. Ob nun der Pfarrfasching in Bobingen, der Feutra-Ball in Königsbrunn oder der Showabend des CCK Königsbrunn: Unter www.schwabmuenchner-allgemeine.de/bilder gibt es hunderte Bilder. Dort gibt es historischen Ansichten: Leser zeigen mit ihren Fotos, wie Fasching früher einmal war. Die Mitmachaktion, die eine riesige Resonanz hatte, endet am Wochenende. (mcz)

