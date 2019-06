15:28 Uhr

Der Flair von Verona in Königsbrunn

Der Serenadenabend beim Musik-Pavillon lockt mehrere Hundert Besucher an. In der stimmungsvollen Naturkulisse fächeln sich die Zuhörer kühlende Luft zu.

Von Sabine Hämmer

„Tropische Temperaturen um 35 Grad Celsius am Abend gab es bisher beim Serenadenabend noch nie“, stellten Bürgermeister Franz Feigl und Kulturbüro Leiterin Ursula Off-Melcher bei der Begrüßung fest. Diese südländische Hitze verlieh dem festlichen Konzertabend am Mittwoch das Flair der Arena zu Verona. Dankbar um die Programmblätter, als kühlende Fächer verwendet, wedelte sich das schwitzende Publikum ausdauernd Luft zu. Hunderte von Besuchern trotzten tapfer der Hitze und genossen den 53. Serenaden-Abend zur Gautsch.

In stimmungsvoller Naturkulisse, mit Vogelgezwitscher, unter alten Bäumen, angestrahlt von der kräftig einheizenden Abendsonne kam die Belohnung: ein hochklassiges Konzert. Den Auftakt setzten das Stadtjugendorchester und der Kinderchor der Sing- und Musikschule unter Leitung von Christoph Günzel und Natalie Rohrer. Neben einem spanischen Marsch und afrikanischen Zulu Klängen, sangen die jüngsten Teilnehmer der Serenade schwungvoll, „Kinder dieser Welt“. „Mit diesem, von Natalie Rohrer selbst getexteten und komponierten Lied kam diese beim Wettbewerb für deutsche Kinderlieder ins Finale“, so Ursula Off-Melcher.

Fernöstliches Flair

Informativ und charmant führte die Kulturbüroleiterin durch den bunten Abend und erinnerte an die Anfänge des Serenaden-Abends, der seinerzeit im Lichthof der Realschule stattfand. Auch heuer gibt es mit dem Königsbrunner Kammerorchester wieder ein Konzert im Innenhof, diesmal jedoch in der Schule an der Römerallee. Eine Kostprobe dazu gab es vom Königsbrunner Kammerorchester unter der Leitung von Christoph Teichner mit „Finale aus der Sinfonie in D-Dur“ von Johann Nepomuk Fugger zu hören.

Fernöstliches Flair zauberten im Anschluss daran die Damen des Koreanischen Frauenchors unter Leitung von Jong-oh Shim, allesamt in farbenprächtige Landestracht gekleidet. Sie erzählten in ihren Liedern von Sehnsüchten und Träumen von Schülern der letzten Klasse.

Nach einer dreijährigen Pause betrat im Anschluss die Big Band des Gymnasiums, unter der Leitung von Peter Salger, der im März 2020 sein 25-jähriges Jubiläum mit der Band, mit einem Festkonzert feiern wird, die Bühne. „Estate“ und „Every Little Thing She Does Is Magic“, belebt durch lebendige Instrumental Soli und der ausdrucksstarken Stimme von Katharina Geißler gab es zu hören.

44 Bilder Serenadenabend in Königsbrunn Bild: Sabine Hämmer

Der dienstälteste Chor

Der dienstälteste Chor, Vox Corona, mit neuem Chorleiter Carl-Christian Küchler und Konstanze Becher am Piano, begeisterte mit frischen, melodiösen Interpretationen. Seinen 40. Geburtstag feiert heuer das Blasorchester Königsbrunn, Leitung Oliver Stahl, das diesen Anlass mit einem großen Festkonzert im Herbst feiern wird. Ohrwürmer wie Melodien aus dem Musical „West Side Story“ gab es zu hören.

Eine musikalische steife Brise ließ der nachfolgende Seemannschor mit Liedern von Meer und Sehnsucht durch das Publikum wehen, bevor es das „Concerto d Ámore“ von Jacob de Maan, mit dem Akkordeonorchester “Monday Evening“ zu hören gab. Zarte, duftig anmutende Musik wählte das Vokalensemble Cantabile, unter der Leitung von Christoph R. Gollinger für seinen Auftritt aus. So mancher Gast summte gerne beim Ohrwurm „Veronika der Lenz ist da“ mit.

Die Abenddämmerung brach bereits herein als abschließend das pcOrchester unter der Leitung von Sandra Möhring, „The Lion King“ präsentierte. All diejenigen, die schwitzend ausgehalten hatten und noch nicht bei kühlen Getränken an den Verpflegungsständen und Biertischen saßen, sangen gerne noch gemeinsam das feierliche Abschlusslied „Kein schöner Land“ begleitet vom pcOrchester. „Was wäre solch ein brillanter Konzertabend ohne all die engagierten Helfer“, lobte Bürgermeister Feigl alle aktiven Gruppen. Dank der geschmackvollen Blumendekoration, kunstvoll und passend zum bewegten Jahresmotto gefertigt durch die Stadtgärtnerei, durften sich die Gäste auch wieder Sommerblumen daraus mit nach Hause nehmen.

Vorschau Das Königsbrunner Kammerorchester ist am Samstag, 20. Juli, im Innenhof der Schule an der Römerallee zu hören. Das Blasorchester Königsbrunn feiert sein 40-jähriges Bestehen am Samstag, 12. Oktober, mit einem Festkonzert, in der Schule an der Römerallee.

