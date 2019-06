Der Fotograf mit den Augen einer Eule

Plus Naturfotograf Kevin Lederle zeigt mit seinen Fotos die Tierwelt zwischen Neufnach und Lech. Eine Waldkauzfamilie bei Bobingen könnte durch ihn berühmt werden.

Das nächste Jahr wird eine große Zeit für Kevin Lederle. 35 Kalender mit verschiedenen Themen sind für 2020 schon fertig und können ab Jahresmitte vom Handel bestellt werden. Der 30-Jährige weiß von seinem Verlag schon jetzt: Allein Amazon wird von jeder Ausgabe einige Stück auf Lager legen. Auch Hugendubel und andere Onlinehändler machen demnach mit. So könnten vor allem Tiere aus den Stauden und dem Raum Bobingen dabei zu großen Stars werden. Eine Waldkauzfamilie aus dem Raum Burgwalden hat Lederle zum Beispiel porträtiert, aber auch andere Vögel, Eichhörnchen, Insekten und Wildtiere sind in Nahaufnahme zu sehen.

Einige Fans hat der junge Naturfotograf aus Königsbrunn bereits. Der Verlag, der seine Aufnahmen vertreibt, liefert diese nämlich via Internet oder den Buchhandel in verschiedenen Varianten – ob als Puzzle, auf Posterrahmen gezogen oder als Duschvorhang. Lederle wird bestärkt, immer mehr Fotos zu liefern. Es gibt tatsächlich genügend Leute, die für die Natur allgemein oder speziell für eine Tierart schwärmen. So gibt es Kalender nur mit Möwen, nur mit Raubvögeln oder zwölf Blatt nur mit Nahaufnahmen der zierlichen Neuntöter von der Königsbrunner Heide. Das gibt keine großen Auflagen, aber die Technik bietet Lieferung auf Bestellung – und solche Kleinstauflagen summieren sich dann doch zu ansehnlichen Erfolgen.

Kevin Lederle betreibt sein Hobby wie ein Profi

Seit zwei Jahren betreibt der 30-Jährige die Naturfotografie ähnlich wie ein Profi. Leben kann er davon allerdings nicht. Er ist schon froh, einen Teil seiner großen Ausrüstung damit bezahlen zu können. Knapp zwei bis gut drei Euro bekommt er pro verkauftem Fotoprodukt – je nachdem, worum es sich handelt und wie groß es ist. Vom kleinen DINA5- bis zum großen Wandbildformat ist alles dabei.

Was ihn antreibt, ist das Erlebnis, Natur hautnah zu empfinden und dabei mit Tele- oder Makroobjektiv mehr zu sehen als die meisten Spaziergänger. Dabei sieht er sich als Hobbyfotograf. Beruflich arbeitet er für einen Hausservice, erledigt verschiedenste Arbeiten in und an Gebäuden. In seiner Freizeit zieht es ihn ins Freie. Fotoserien für seinen Verlag zeigen die schönsten Plätze Südtirols, die Seen im Voralpenland oder Wege durch die Alpen. Die meisten Aufnahmen entstehen jedoch zwischen Lech und Wertach sowie im Naturpark Augsburg Westliche Wälder.

Genaue Ortsangaben macht Lederle selten. Er will die Tiere nicht stören und nicht andere auf seine eigene Fährte locken. Er möchte „die beruhigende Atmosphäre in den Wäldern, auf den Heiden und Wiesen einfangen“. Stören will er sie nicht. Respekt vor der Natur sei ihm wichtig.

Dass er die Waldkauze vor die Linse bekam, war ein großer Erfolg

Der Fund der Waldkauze westlich von Bobingen ist einer seiner größten fotografischen Erfolge, die er die letzten 18 Monate erleben durfte. Die Vögel gehören zur Familie der Eulen und mit den Augen einer Eule hat Lederle sie aufgespürt.

Im März hatte er von guten Freunden den Tipp bekommen, dass in den Wäldern hinter Bobingen jeden Abend ein Waldkauz zu hören sei. Zusammen mit einem der Tippgeber ging er dem an einem Nachmittag nach. Doch gehört haben sie nichts. Kein Wunder: Die Vögel sind nachtaktiv, sehr scheu und wissen ihren Brutplatz zu schützen. Doch Lederle kennt sich in der heimischen Vogelwelt gut aus. So fragte er sich, wo er als Waldkauz sein Nest anlegen würde. So wurde er schließlich doch noch fündig, wie er erzählt: „Mir ist ein Baum aufgefallen, der eine schöne Höhle besitzt, wie gemacht für einen Brutplatz. Darin haben wir dann tatsächlich einen ausgewachsenen Waldkauz schlafend gesehen.“

Ein paar Tage später ist Lederle zu später Stunde nochmals gekommen – diesmal mit einem Nachtsichtgerät. „So konnte ich das Waldkauzpaar sowie ein kleines Jungtier beobachten. Jetzt musste ich diese wunderbaren Vögel nur noch vor die Linse bekommen.“

Ein paar Tage später ist ihm das gelungen. Unbeweglich und gekleidet wie ein Jäger am Hochstand, harrte er aus. Um 5.30 Uhr in der Früh klickte der Auslöser seiner Spiegelreflexkamera mit starkem Teleobjektiv. Im ersten Tageslicht hatte er die Momente eingefangen, in denen der junge Kauz neugierig den Kopf aus dem Nest streckte und später von den Eltern ermuntert wurde, auf einen der nahen Äste zu springen. Den Begriff „fliegen“ verdiente es damals noch nicht, beschreibt Lederle die Szene.

Trotz guter Ausrüstung waren die Bilder anfangs nicht überwältigend

Er hatte schon immer einen großen Bezug zur Natur- und Tierwelt. Bereits als Kind und Jugendlicher hatte er eine kleine Kamera immer bei sich, erzählt er. 2017 leistete er sich schließlich den Grundstock einer sehr guten Ausrüstung. Doch die Bilder hielten nicht, was die Markenausrüstung versprach: „Das war anfangs eine sehr schwere Zeit für mich. Fast jedes Bild war irgendwie nichtssagend oder unscharf. Aber irgendwann wurden meine Fotos Stück für Stück besser.“

Eines musste er aber lernen: Geduld. „Manchmal dauert es vier bis fünf Stunden, bis man ein gutes Foto endlich hat, manchmal auch Tage und Wochen.“ Inzwischen hat er angefangen, seine Fotos zu vermarkten. Doch das bringt nur ein zusätzliches Zeichen der Bestätigung und einen Zuschuss für sein Hobby. Ähnlich wichtig ist ihm das Urteil anderer Naturfreunde. Und noch etwas hat er erfahren: „Das Schöne an der Fotografie ist, dass man gezwungen ist, in die Natur zu gehen, und dass man neue Landschaften und Tiere dadurch genau kennenlernt.“

Mehr über Kevin Lederle und seine Fotografie erfahren Sie unter www.lederle-naturfotografie.de