vor 19 Min.

Der Frauentreff in Bobingen startet neu

Das Team des neuen Frauentreffs in Bobingen: Corinna Oßwald, Ulrike Barthel, Heidi Fischer, Pfarrerin Brigitte Funk, Ivanna Heissler (von links) sind das neue Team des Frauentreffs in der evangelischen Gemeinde Bobingen.

In Bobingen gibt es jetzt wieder ein Angebot für Frauen. Wie das neue Konzept aussieht.

Von Anja Fischer

Ein Treffpunkt nur für Frauen, an dem sie ganz sie selbst sein können, sich mit Gleichgesinnten austauschen und sich gegenseitig stärken, fehlte für längere Zeit in Bobingen. Nun ist der in der evangelischen Gemeinde wieder ins Leben gerufen worden.

Ulrike Barthel , Frauenbeauftragte der Gemeinde und treibende Kraft hinter dem Frauentreff , erinnert sich: „Wir hatten früher schon mal einen solchen Treff, der startete 1988 mit wechselnder Leitung.“ Ein Generationenwechsel und eine Phase der Neuorientierung sorgten für eine siebenjährige Pause. Mit dem Eintritt von Pfarrerin Brigitte Funk in die Pfarrei wurde die Idee wieder aufgegriffen – nun startet der Frauentreff wieder neu. Regelmäßig wollen sich die Frauen einmal im Monat treffen. Dabei sei es egal, ob man nur einmal dazu kommt oder den Kreis regelmäßig besucht, wie Ulrike Barthel betont. Das Angebot richtet sich konfessionsübergreifend an Frauen aller Altersgruppen, ist aber christlich orientiert.

Berichte von einer Afrikareisenden

Nach einem Kennenlernabend unter dem Motto „Neubeginn mit allen Sinnen“ fand kürzlich das zweite Treffen statt. Hier gab es einen Lichtbildervortrag und interessante Berichte von der Afrikareisenden Hanne Baumann zu Simbabwe , dem Land des Weltgebetstages. Das Team aus Pfarrerin Brigitte Funk , Ulrike Barthel , Heidi Fischer , Ivanna Heissler , Margrit Horsche und Corinna Oßwald möchte mit dem vielseitigen Programm Frauen ansprechen, informieren, anrühren, inspirieren, ermutigen, vernetzen, erfreuen und stärken.

Das Konzept kommt an. Gisela Böttcher ist neu mit dabei. Sie wurde von einer Nachbarin eingeladen, die bereits das erste Treffen besucht hat. „Ich freue mich schon sehr, das wird sicherlich ganz schön“, meint sie zu Beginn der Veranstaltung. Hinterher ist sie noch mehr von dem neuen Frauentreff überzeugt. Auch einige andere Frauen haben schon sehnsüchtig wieder auf so ein Angebot gewartet. Sie seien schon früher dabei gewesen, erzählen sie und freuen sich sehr, dass es wieder einen Frauentreff gebe.

Frauen jeden Alters sind mit dabei

Eine andere Besucherin ist Kathrin Brandl. Sie ist ebenfalls zum ersten Mal dabei, möchte den Vortrag über Simbabwe hören. Toll findet sie die bunte Mischung, die heute erschienen ist: Frauen jeden Alters sind dabei, gehen aufeinander zu, niemand wird ausgegrenzt, weil er jünger oder älter ist. Das sei dem Team wichtig, betont Ulrike Barthel : „Wir wollen uns bei diesen Treffen als Frauen gegenseitig stärken“, macht sie deutlich. In der Gemeinschaft sei Frau stärker.

Viele steckten immer noch zu sehr in traditionellen Rollenklischees fest und machten sich selbst Konkurrenz. „Wer hat das sauberste Haus, wer backt den besten Kuchen?“, schmunzelt Barthel. Der Frauentreff soll hier mit thematisch ansprechender Arbeit eine Auszeit schaffen, in der Frau einfach nur Frau sein kann. So gut und so toll, wie jede von ihnen einfach ist.

Themen folgen