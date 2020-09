vor 31 Min.

Der Gemüseladen in Schwabmünchen hat wieder geöffnet

Plus Alfons Kerler hat das Gemüsegeschäft in der Schwabmünchner Schulstraße 17 Jahre lang geführt. Nun hat er den Laden an Christina Käs übergeben. Vieles ist neu.

Von Reinhold Radloff

Es gibt ihn wieder, den Gemüseladen Kerler in Schwabmünchen. Wochenlang war das kleine Geschäft in der Schulstraße geschlossen. Nun hat es wieder eröffnet – mit Christina Käs als neuer Pächterin hinter der Verkaufstheke. Am Laden selbst hat sich kaum etwas verändert, trotzdem will Käs einiges anders machen. Sie hat das Sortiment erweitert und viele neue Ideen eingebracht.

Denn die Geschäftsfrau hat Erfahrung. Gleich vier Berufe hat Käs im Versicherungs- und kaufmännischen Bereich, war immer selbstständig und in Führungspositionen. Die neue Adresse in der Schulstraße in Schwabmünchen ist auch nicht ihr erster Laden. In kleinerer Form betrieb sie schon zusammen mit ihrem Sohn Luca einen Hofladen in Graben. Dazu gehört auch jetzt noch ein Eierautomat in der Fuggerstraße. „Ich arbeite für drei“, sagt Käs.

Rund 200 verschiedene Artikel werden im Gemüseladen in Schwabmünchen verkauft

Ihr neuestes Projekt in Schwabmünchen heißt offiziell „KLC Regiomarkt“. Die Abkürzung steht für „Käs Luca und Christina“. In Erinnerung an den Vorbesitzer nennt sie das Geschäft aber immer noch Gemüseladen Kerler. Immerhin führte Alfons Kerler den Laden 17 Jahre lang. Seine schwere Krankheit im Frühjahr dieses Jahres hat er überstanden. Doch das Geschäft hat er nun aus Altersgründen seiner Nachfolgerin Käs übergeben.

Sie freut sich auf die neue Herausforderung. „Ich war zur rechten Zeit am rechten Ort“, sagt sie. Als sie erfahren habe, dass Alfons Kerler aus gesundheitlichen und Altersgründen aufhören möchte, kümmerte sie sich um die Nachfolge. „Ich arbeitete mich unter ihm ein und eröffnete am 1. September“, sagt Käs.

Zwar ist sie selbst eine erfahrene Geschäftsfrau, trotzdem ist sie froh, dass Kerler sie weiterhin unterstützt. Mit seinem Fachwissen steht er ihr zu Seite, begleitet sie und kümmert sich unter anderem um den Einkauf für den Gemüseladen. „Seine Erfahrung ist mir viel wert“, sagt die neue Pächterin.

Wie ihr Vorgänger Kerler holt auch sie frische Waren vom Großmarkt selbst ab und besorgt regionale Produkte aus einem Umkreis von rund 30 Kilometern – natürlich alles in Bioqualität. „Das ist mir sehr wichtig“, betont Käs. Rund 2000 verschiedene Artikel verkauft sie in ihrem 80 Quadratmeter großen Laden in Schwabmünchen.

Acht Mitarbeiterinnen unterstützen die neue Pächterin

Neben frischem Obst und Gemüse umfasst das Sortiment Käse, Backwaren, Getränke Nudeln, Müsli oder Pflegeprodukte. Viele ihrer Waren sind vegan oder glutenfrei. Trotz der Auswahl will die Inhaberin das Angebot noch erweitern. „Mal sehen, was der Kunde will. Wir können fast alles schnell besorgen“, betont Käs.

Bei ihrer Arbeit kann sich die Geschäftsführerin auf acht erfahrene Mitarbeiterinnen verlassen. Mit ihnen hat sie ein Corona-Hygienekonzept entwickelt, dass Kunden einen sicheren Einkauf ohne lange Wartezeiten ermöglichen soll. „Es läuft gut an. Der Zuspruch wird jede Woche besser“, freut sich Käs.

Auch Alfons Kerler ist froh, dass sein Laden im gleichen Stil weiterlaufen kann. „Dass das Geschäft von Frau Käs weitergeführt wird, freut mich sehr“, sagt der ehemalige Geschäftsführer. „Die Kundenakzeptanz ist schon wieder recht gut. Und ich arbeite noch gerne mit, so gut ich eben kann.“

Öffnungszeiten: Der Gemüseladen Kerler ist dienstags bis donnerstags von 8 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 18 Uhr geöffnet, freitags von 8 bis 18 Uhr und samstags von 8 bis 12.30 Uhr.

