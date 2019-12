vor 17 Min.

Der Herr der Krippen

Horst Wüst hat immer etwas in Arbeit - diese alte Krippe richtet er für den Wintergarten her. Das gute Stück stammt aus dem Jahr 1959 - gehörte seinem Schwiegervater - und wird nun mit Figuren, die etwas größer sind als üblich, wieder in neuem Glanz erstrahlen.

Bei Horst Wüst stehen rund 40 Exponate im ganzen Haus, sogar auf der Toilette. Die Hauptkrippe entwickelt er ständig weiter. Welche Pläne er in Zukunft verwirklichen will.

Von Claudia Deeney

Als „Herr der Krippen“ kann Horst Wüst durchaus bezeichnet werden. Schätzungsweise um die vierzig Exponate dieser Art schmücken in der Weihnachtszeit das Haus. Die genaue Zahl kann der Brunnenstädter gar nicht angeben. Aber eines ist dem Besucher sofort klar, es sind eine Menge und die Krippen stehen wirklich überall, sogar im Gäste-WC und auf dem Weg dorthin.

Auf der Anrichte leuchtet die Heilige Familie in einem runden Tongefäß dem Betrachter entgegen und der Gastgeber erklärt: „Das ist eine Wurzelkrippe, eines der wenigen Exponate im Haus, die wir auf einem Weihnachtsmarkt entdeckt und gekauft haben.“ „Wir“, das sind er selbst und seine Ehefrau Angelika Haiß-Wüst, die vielen Brunnenstädtern als Schmuckladeninhaberin im Rosenpark bekannt ist. Und sie ist auch diejenige, die ihren Mann überhaupt zu den Krippen gebracht hat, wie er schmunzelnd zum Besten gibt: „Angelika hat die Krippen mit in die Ehe gebracht.“

Das war im Jahr 2008 und genauer gesagt, hat sie den oberen Teil der Hauptkrippe mit in die Ehe gebracht. Und noch genauer erklärt, ist ihr Vater Alois Haiß (88) derjenige, der immer schon selbst die weihnachtlichen Ausstellungsstücke angefertigt hat.

Diese Leidenschaft hat sich sehr schnell auf den Schwiegersohn übertragen und gerade der große Stall mit den darin befindlichen Figuren inspirierte Wüst, diese Krippe weiter auszubauen. Jahr für Jahr bastelt der Architekt und Bausachverständige an der Anlage. Sein Bestreben war und ist es, eine Krippe zu schaffen, die möglichst naturgetreu den Weg von Maria und Josef nach der biblisch beschriebenen Historie aufzeigt.

Heute steht im Wohnzimmer eine mehr als drei Meter lange und über einen Meter tiefe Krippe, für die das Ehepaar auch erst mal ein paar Möbel wegrücken muss, um dieses in vier Teilen geschaffene Meisterwerk aufzubauen.

Auf acht Hauptebenen spielt sich die Weihnachtsgeschichte ab und zwar als lebendige Krippe. „Am Anfang der Adventszeit begeben sich die schwangere Maria auf einem Esel reitend und Josef zu Fuß nach Bethlehem und im Stall ganz oben befinden sich einfache Bauersleute und Tiere“, erklärt Horst Wüst.

Am 24. Dezember tauscht er die Figuren aus

Am 24. Dezember tauscht der Hausherr die Figuren aus, die alle aus dem Grödnertal stammen, handgefertigt und handbemalt sind, sodass nun Maria und Josef mit dem Jesuskind in der Krippe im Stall Einzug halten und die Bauernfiguren sich auf dem Rest der Anlage verteilt wiederfinden. Auch die Verkündungsengel werden dann ausgepackt und entsprechend arrangiert. Dieses Signal setzt die Heiligen Drei Könige in Bewegung, die sich zu Beginn in der Wüste, mit echtem Wüstensand versehen (den der 62-Jährige aus einem Urlaub mitgebracht hat) aufhalten. Sie machen sich Richtung Stall auf und treffen dort am 6. Januar ein. Noch später treten Maria, diesmal mit dem Jesuskind auf dem Arm und auf dem Esel sitzend, und Josef vorneweg die Flucht nach Ägypten an.

Einmal pro Woche stellt Horst Wüst die Figuren entsprechend der Historie um und so bleibt die große Hauptkrippe bis mindestens Maria Lichtmess (40 Tage nach Weihnachten) stehen.

„Damit sich der ganze Aufwand lohnt“, wie der Herr der Krippen erklärt und ausführt: „Das Aufstellen dauert lange und ist aufwendig, mehr als 200 Figuren sind derzeit Bestandteil des Geschehens. Darunter sogar Adler, die an der Decke aufgehängt werden, ein Elefant als größtes Tier und Mäuse als kleinste Exemplare der Tierwelt.“

Und ganz kleine Krippen hat das Ehepaar auch, winzige Figuren der Heiligen Familie in einer Walnussschalenhälfte sind genauso zu bewundern wie eine Krippe, die man das ganze Jahr über stehen lassen kann. Einfach die Heilige Familie nach Weihnachten rausnehmen und eine Platte, auf der sich ein sogenanntes Marterl befindet, reinstellen und fertig ist die Dekoration für das ganze Jahr. Auch dieses Exponat ist von Alois Haiß handgefertigt.

Ebenso wie die älteste Krippe im Haus, die Wüst gerade für den Wintergarten herrichtet, wie er sagt: „Das gute Stück ist von 1959.“

Neue Pläne für die große Krippe im Wohnzimmer

Die Arbeit geht dem Tüftler nicht aus und er hat schon jede Menge Pläne für die große Krippe im Wohnzimmer. Denn da ist ja rechts und links noch ein bisschen Platz und dort möchte er die Wüste erweitern, um eine alte Wüstenstadt nachzubauen, woher dann zukünftig die Heiligen Drei Könige kommen sollen. Auf der anderen Seite soll ein großer Wald entstehen, um die Rückkehr der Heiligen Familie nach Nazareth authentischer darstellen zu können. Samt Spiegelraffinessen, um Wege optisch zu verlängern, wie er anschaulich und begeistert beschreibt: „Die Pläne dazu habe ich schon im Kopf, ich sehe in der Wüstenstadt alte Torbogen und möchte mit Fotomontagen spezielle Effekte schaffen.“

Das wird Wüst in den nächsten Jahren beschäftigen und ist für ihn ein schöner Ausgleich zur Arbeit und auch weit mehr als nur das Krippenaufstellen zu Weihnachten.

