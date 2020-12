12:00 Uhr

Der Insel-Niklausmarkt in Königsbrunn kann weitergehen

30 Minuten Wartezeit nahmen zahlreiche Königsbrunner in Kauf, um sich an der Bude der Feuerwehr ihre Currywurst zu holen.

Plus Am vergangenen Wochenende erfreuten sich viele Königsbrunner an den vorweihnachtlichen Angeboten. Jetzt ist klar: Die Buden dürfen weiterhin öffnen.

Von Adrian Bauer

Die Freunde des vorweihnachtlichen Markttreibens in Königsbrunn müssen trotz des verhängten Katastrophenfalls nicht auf einen kleinen vorweihnachtlichen Bummel verzichten. In den kommenden Tagen haben bis zu fünf Buden im gesamten Stadtgebiet geöffnet und bieten Kulinarisches und Kunsthandwerk an.

Wichtig sei der Stadt gewesen, dass die verschiedenen Anbieter Hygienekonzepte vorweisen und genau einhalten können, sagt Jasemin Buchler, die Leiterin des Ordnungsamts. Die Betreiber müssen auch dafür Sorge tragen, dass die Menschen sich nicht im Umfeld des Verkaufsstandes aufhalten. Bei gastronomischen Angeboten gilt die Bestimmung: nur zum Mitnehmen. Kunden und Personal in den Ständen müssen Mund-Nasen-Schutz tragen sowie die Mindestabstände einhalten. Veranstalter sind die jeweiligen Anbieter selbst, die Stadt hat nur die Buden zur Verfügung gestellt, die sonst beim Niklausmarkt aufgestellt werden.

Nach Corona-Verschärfungen war unklar, ob Buden öffnen dürfen

Nach der Ankündigung von Ministerpräsident Markus Söder vom Wochenende, die Corona-Maßnahmen verschärfen zu wollen, war nicht klar, ob überhaupt noch einmal Buden öffnen dürfen. Doch mit einer reduzierten Zahl von Anbietern und einer Aufteilung über das ganze Stadtgebiet kann es nun weitergehen. Alle Budenbetreiber müssen sich bei ihren Öffnungszeiten an den normalen Geschäften orientieren. Alkoholausschank bleibt weiterhin untersagt.

Zwei Buden stehen auf dem Europaplatz: Dort bieten zwei Kunsthandwerkerinnen, die sonst auf dem Niklausmarkt vertreten sind, ihre Waren an. Die Buden sind noch bis zum 20. Dezember von Montag bis Freitag von 15 bis 20 Uhr geöffnet und samstags von 10 bis 16 Uhr. Die Stände am Supermarkt von Christian Toth am Rosenpark sind mittwochs ab 17 Uhr, donnerstags und freitags ab 16 Uhr und samstags ab 15 Uhr bis jeweils 20 Uhr geöffnet.

Ganz im Norden Königsbrunns gibt es einen weiteren Stand

Am Marktplatz gegenüber dem Ordnungsamt bietet das Team des Johannes-Kindergartens jeweils samstags von 8 bis 12 Uhr Plätzchen an. Einen weiteren Stand gibt es zudem im nördlichsten Bereich Königsbrunns: Auf dem Döbler-Hof beim Café Heimatglück kehrt samstags von 16 bis 19 Uhr ebenfalls vorweihnachtliche Atmosphäre ein. Weiterhin stehen vor dem Rathaus die zahlreichen geschmückten Bäume der Königsbrunner Kinderbetreuungseinrichtungen.

Vor dem Königsbrunner Rathaus sorgen die geschmückten Christbäume für vorweihnachtliche Stimmung. Bild: Manuela Bauer

Ein beliebter Anlaufpunkt am vergangenen Wochenende war auch das Café Müller. Der Verkaufsstand ist allerdings nicht Eigentum der Stadt. Es handelt sich daher um ein eigenes Angebot des Unternehmens.

