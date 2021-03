vor 17 Min.

Der Kindergarten in Schwabegg schafft neue Betreuungsplätze

Plus Mit einer kleinen Feierstunde begann die Erweiterung am Kindergarten Don Bosco in Schwabegg. Was das 2,3-Millionen-Euro-Projekt alles bringen soll.

Von Uwe Bolten

Die Bauzäune und der kleine Bagger neben dem Kindergarten Don Bosco am Freiweg nahe der Scharlach in Schwabegg waren das untrügliche Zeichen, dass der vom Schwabmünchner Stadtrat 2019 beschlossene Erweiterungsbau Formen annimmt. Vertreter der Stadt als Eigentümer, kirchliche Betreiber, Bauverantwortliche und die Kindergartenleitung trafen sich zum Spatenstich, der den Baubeginn des 2,3 Millionen teuren Projekts einläutete. Ein Teil des Betrags kann durch Fördergelder abgedeckt werden.

„Der Anbau an den bestehenden Kindergarten ist eine der insgesamt rund zehn Millionen Euro umfassenden Investitionen in die Kinderbetreuungseinrichtungen der Kommune“, sagte Bürgermeister Lorenz Müller zur Einführung der kleinen Feierstunde zum Spatenstich der von Architektin Birgit Dreier entworfenen Erweiterung. Die in enger Abstimmung mit der Kindergartenleitung geplanten An- und Umbauten würden sowohl für die Kinder als auch für die Erwachsenen eine auf neuestem Stand basierende Einrichtung schaffen. „Die Holzständer-Bauweise mit verputzter Fassade sowie das vorgesehene Satteldach fügen sich sehr gut in den dörflichen Charakter Schwabeggs ein“, fügte Müller hinzu und erwartete, dass der zweigeschossige Anbau an der ostwärtigen Seite zum Frühjahr des nächsten Jahres fertig sein werde.

Mit dem obligatorischen Spatenstich begannen die Bauarbeiten zur Erweiterung des Kindergartens Don-Bosco in Schwabegg von links: Barbara Angerstein und Nicole Fronius Kindergartenleitung, Bürgermeister Lorenz Müller, Christian Weh Kirchenstiftung, Architektin Birgit Dreier und Stadtpfarrer Christoph Leutgäb. Aus dem Hintrgrund verfolgt der zweite Bürgermeister Josef Alletsee das Geschehen. Bild: Uwe Bolten

Stadtpfarrer Christoph Leutgäb, der für die Kirchenstiftung St. Michael als Betreiber anwesend war, betonte die Wichtigkeit der Bildung in gewandelten Zeiten. „Die Kinder sollen einen guten Ort haben, wo sie sein können. Die Investition in Kinder ist immer ein Fundament ins Leben, ein Kindergarten legt gute Spuren dafür.“

Raum für zusätzliche Kinderkrippe

Im Anbau wird für eine zusätzliche Kinderkrippengruppe Raum geschaffen. Somit verfügt die Einrichtung dann über den Platz für vier Gruppen, derzeit sind es nur zwei. Das Erdgeschoss wird neben dem Kinderkrippenraum über einen Ruheraum, einen Garderobenraum, einen Elternwarteraum und behindertengerechte Sanitäranlagen mit Wickeleinrichtung verfügen; der Flur wird zusätzliche Bereiche für Kinderwagenabstellplätze bereitstellen.

Mit Aufzug oder über die Treppe wird das Obergeschoß erreichbar werden, in dem der Speisesaal mit Küche und ein Mehrzweckraum errichtet werden. Parallel werden im bestehenden Gebäude Erweiterungen vorgenommen, die einen neuen Gruppenraum schaffen. Weiterhin ist die Anpassung der Büro- und Lagerräume geplant.

